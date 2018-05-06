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В Курской области Росгвардейцы обезвредили мину
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В Курской области Росгвардейцы обезвредили мину 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В Мантуровском районе Курской области местные жители нашли предмет, похожий на старое взрывное устройство. Сообщение об этом поступило в региональное Управление Росгвардии.
Опасную находку обнаружили во время сельско-хозяйственных работ. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального Управления Росгвардии. «Взрывотехники выяснили, что имеют дело с 50 мм немецкой минометной миной со взрывателем времен Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.
По мнению экспертов, этот снаряд представлял реальную угрозу для населения. В кратчайшие сроки он был уничтожен сотрудниками Росгвардии с помощью накладного заряда в безопасном месте
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