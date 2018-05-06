Репетиция Парада Победы в столице завершилась, движение свободно

Репетиции военного парада состоялись в столице 26 апреля, 3 и 6 мая.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил на официальной странице в социальной сети Твиттер, что репетиция парада Победы в Москве завершилась. Движение транспорта свободно.

— Репетиция парада Победы закончилась. Военная техника на месте дислокации в Мневниках. Движение свободно, — говорится в сообщении ЦОДД.

Репетиция Парада Победы закончилась. Военная техника на месте дислокации в Мневниках. Движение свободно.

— ЦОДД (@gucodd) 6 мая 2018 г.

Напомним, что движение транспорта было перекрыто на ряде центральных улиц Москвы из-за подготовки парада, посвященного 73-годовщине Победы в Великой Отечественного войне. Репетиции военного парада состоялись в столице 26 апреля, 3 и 6 мая.

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6 мая прошла генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

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