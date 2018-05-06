Во Владивостоке автобусы летом 2018 года должны быть на маршрутах до 23 часов — документ

Всего в список вошли 99 маршрутов.

Постановление «О расписании движения транспорта на летний период 2018 года на территории Владивостокского городского округа» опубликовано на сайте городской администрации.

Как уточняется в расписании движения автомобильного пассажирского транспорта по городским маршрутам, всего предусмотрено 99 маршрутов. При этом указывается, что время начала работы на большинстве из них — шесть утра, а окончание — в 23 часа.

Примечательно, что среди маршрутов, включенных в расписание, оказался 57-й — «Маяк — Фуникулер — Толстого». Однако корреспонденту Prim.News за последние годы ни разу не удавалось увидеть такой автобус (в документе указано, что на маршрут выходит одно транспортное средство). Кроме того, указывается, что на 62-м маршруте «Маяк — Трудовая» должны работать 16 автобусов.