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Во Владивостоке автобусы летом 2018 года должны быть на маршрутах до 23 часов — документ
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Во Владивостоке автобусы летом 2018 года должны быть на маршрутах до 23 часов — документ 

Prim.News 2 часа назад
Всего в список вошли 99 маршрутов.
Постановление «О расписании движения транспорта на летний период 2018 года на территории Владивостокского городского округа» опубликовано на сайте городской администрации.
Как уточняется в расписании движения автомобильного пассажирского транспорта по городским маршрутам, всего предусмотрено 99 маршрутов. При этом указывается, что время начала работы на большинстве из них — шесть утра, а окончание — в 23 часа.
Примечательно, что среди маршрутов, включенных в расписание, оказался 57-й — «Маяк — Фуникулер — Толстого». Однако корреспонденту Prim.News за последние годы ни разу не удавалось увидеть такой автобус (в документе указано, что на маршрут выходит одно транспортное средство). Кроме того, указывается, что на 62-м маршруте «Маяк — Трудовая» должны работать 16 автобусов.
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