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В дом Элизабет Херли пробрались грабители
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В дом Элизабет Херли пробрались грабители 

Журнал ОК! 2 часа назад
На дом Элизабет Херли в графстве Херефордшир напали грабители. Никто из находившихся в здании не пострадал. О случившемся сообщила британская полиция.
Элизабет пригласила гостей и устроила в своем доме небольшую вечеринку. После того, как свет погас, а гости легли спать, в особняк пробрались глабители. К сожалению, воры успели сбежать до приезда полиции.
Согласно документам, грабители забрались в одно из окон второго этажа, но целью было не нападение на актрису и ее гостей, а просто воровство. Какой ущерб они нанесли знаменитости, пока неизвестно. После инцидента Элизабет усилила безопасность в доме.
«Теперь она поставила камеры видеонаблюдения, датчики движения и наняла охрану. Она очень обеспокоена случившимся, особенно после того, что случилось Майлзом», — сообщил инсайдер.
В начале марта на племянника актрисы Майлза напали неизвестные. Это случилось на юго-западе Лондона. Злоумышленники ударили Майлза ножом в спину, но врачи смогли сохранить ему жинь.
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