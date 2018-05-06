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Андрей Чибис посетил самарскую УК, внедряющую IT-технологии в ЖКХ
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Андрей Чибис посетил самарскую УК, внедряющую IT-технологии в ЖКХ 

Волга Ньюс 2 часа назад
Ее руководитель Александр Сметанин доложил замминистра, что компания обслуживает почти 30 высотных домов. В основном это 22-24-этажные здания. Количество человек в компании — около 500. Многие из них получили соответствующее образование и имеют необходимые лицензии.
Затем инженеры УК рассказали непосредственно о системе диспетчеризации инженерных сетей МКД. По их словам, она позволяет уменьшить внутридомовые расходы и сделать мониторинг потребления коммунальных ресурсов. Как рассказал диспетчер Виталий Жданов, также происходит снижение времени на принятие управленческих решений при аварийных ситуациях за счет видеоконтроля помещений.
Андрею Чибису в режиме онлайн продемонстрировали как происходит очистка теплообменников в одном из домов.
В свою очередь, замминистра побеседовал с жильцами во дворе дома №138 по ул. Мичурина. Его удивило, что никто из них не высказал претензий в адрес управляющей компании. «Часто критика УК не случайна. Уровень потребностей у жителей растет и они должны этому соответствовать. Правда, не всегда это получается. Поэтому радует, когда есть положительный опыт, — пояснил замминистра строительства и ЖКХ РФ. — Хорошо когда IT— специалистами внедряются передовые технологии, а слесари проходят в квартиру не в грязных кирзовых сапогах, а надевают бахилы. А дистанционно можно проследить как ведутся те или иные работы».
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