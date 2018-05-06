Андрей Чибис посетил самарскую УК, внедряющую IT-технологии в ЖКХ

Ее руководитель Александр Сметанин доложил замминистра, что компания обслуживает почти 30 высотных домов. В основном это 22-24-этажные здания. Количество человек в компании — около 500. Многие из них получили соответствующее образование и имеют необходимые лицензии.

Затем инженеры УК рассказали непосредственно о системе диспетчеризации инженерных сетей МКД. По их словам, она позволяет уменьшить внутридомовые расходы и сделать мониторинг потребления коммунальных ресурсов. Как рассказал диспетчер Виталий Жданов, также происходит снижение времени на принятие управленческих решений при аварийных ситуациях за счет видеоконтроля помещений.

Андрею Чибису в режиме онлайн продемонстрировали как происходит очистка теплообменников в одном из домов.