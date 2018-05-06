Сотрудники «ВИМ‐Авиа» заявили об исчезновении нового гендиректора авиакомпании

Коллектив «ВИМ‐Авиа» полагает, что новый гендиректор авиакомпании и его заместитель исчезли, что ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт авиакомпании.

«ВИМ-Авиа» в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Задолженность компании на тот момент, по данным Росавиации, составила около десяти миллиардов рублей. В декабре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову . Они заранее покинули Россию и объявлены в международный розыск.

Новый генеральный директор «ВИМ-Авиа» Лайко Андрей Константинович и замгендиректора Богачев Дмитрий Владимирович недоступны по мобильной связи. Этот факт вызвал сильную обеспокоенность среди сотрудников авиакомпании.

Министерства труда и социальной защиты. На понедельник, 7 мая, запланировано проведение заседания суда об изменении очередности погашения долга «ВИМ-Авиа». При этом вопрос о скорейшем погашении задолженности авиакомпании по заработной плате находится в настоящее время на контроле вице-премьера Аркадия Дворковича

Суммарная задолженность по зарплате коллективу компании «ВИМ-Авиа» за период с июля 2017-го по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей.

Московская коллекторская компания «Кредитэкспресс Финанс» взыскивает с пенсионеров несуществующие долги. При этом многих организаций, от лица которых коллекторская фирма взыскивает долги, уже не существует.