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Горожане навели порядок в парке «Беличий остров» на Кукковке
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Горожане навели порядок в парке «Беличий остров» на Кукковке 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
В карельской столице продолжаются субботники по уборке города. В воскресенье, 6 мая, состоялась экологическая акция в парке «Беличий остров», сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска. Участие в нем приняли жители микрорайона, сотрудники мэрии, представители Совета ветеранов Кукковки и другие неравнодушные горожане.
Субботник был в оздоровительном стиле — каждый гуляющий в парке должен был пройти 3000 шагов и собрать мусор,
— рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина. В итоге было собрано 50 мешков мусора. А после работы состоялось чаепитие. Смотрим, как это было.
По материалам: ptzgovorit.ru
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