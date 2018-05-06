Горожане навели порядок в парке «Беличий остров» на Кукковке

В карельской столице продолжаются субботники по уборке города. В воскресенье, 6 мая, состоялась экологическая акция в парке «Беличий остров», сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска . Участие в нем приняли жители микрорайона, сотрудники мэрии, представители Совета ветеранов Кукковки и другие неравнодушные горожане.

Субботник был в оздоровительном стиле — каждый гуляющий в парке должен был пройти 3000 шагов и собрать мусор,

— рассказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина. В итоге было собрано 50 мешков мусора. А после работы состоялось чаепитие. Смотрим, как это было.