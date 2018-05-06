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Сулейман Керимов сможет приехать в Россию по разрешению суда
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Сулейман Керимов сможет приехать в Россию по разрешению суда 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российский бизнесмен и сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов до сих пор находится под следствием во Франции. Известно, что он может приезжать в Россию только по разрешению суда, пишут Ведомости. Керимова задержали в Ницце в ноябре 2017 года. Тогда ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег — для этого он якобы мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро. В январе сообщалось, что судебные власти Франции разрешили находящемуся под следствием Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию.
На данный момент известно, что сенатор и предприниматель Сулейман Керимов попал в госпиталь им. Вишневского. Причина — сердечная аритмия. В больницу его доставили вчера около 21:00. Сейчас все показатели сердечного ритма у Сулеймана Керимова в норме, готовятся документы на его выписку
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