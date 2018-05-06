Какой народ жил в Русском королевстве

Россия формально стала царством в 1547 году, после того как Иван Грозный принял титул царя. К этому моменту Запад уже почти три столетия знал о существовании Русского королевства, которое не имело никакого отношения к Московским землям.

К концу XIV века большая часть современной западной Украины находилось под властью Польши . Из этих земель, которые раньше принадлежали Галицко-Волынскому княжеству, было образовано Русское воеводство. Также, эту административную единицу называли Русским королевством или Русской землей.

А началось все с Даниила Галицкого

То, что раздробленная Русь оказалась под татарским гнетом, на Западе восприняли с воодушевлением, поскольку из этого католическая церковь решила извлечь свою выгоду. Так, в 1245 году Золотую Орду посетил папский посол Иоанн де Плано Карпини. Задачу ему поставили непростую — доказать Великому Хану, что для монголов будет выгодней, если русские станут католиками. К тому же, Карпини должен был пообщаться с русскими князьями и найти наиболее лояльных к новой вере.

И в 1246 году он побеседовал с Даниилом Галицким. За католическую веру Карпини пообещал помощь в борьбе с монголами, а также возвращение в состав княжества исконных земель, захваченных некогда Польшей и Венгрией . Русский князь поверил. Только в 1254 году Галицкое княжество превратилось в королевство, а правители этой земли носили титул «Rex Russiae» или «Regis Rusie».

Монголы этого не оценили. Военная помощь с Запада, конечно, не пришла. Но Даниилу удалось спасти княжество, пойдя на многочисленные уступки кочевникам. Но вот его потомки оказались не такими сильными лидерами, поэтому вскоре Галицко-Волынское княжество оказалось под властью католических захватчиков.

Второе рождение

Ориентировочно в 1434 году польский король Владислав Третий Варненчик подписал привилей, по которому права галицко-русских бояр и польской шляхты уравнивались. Теперь им не нужно было платить налоги, но все они обязались нести военную службу. Кстати, русский титул «боярин» был заменен на польский «пан».

Таким образом, в 1434 году на территории Польского королевства появилась новая административная единица — Русское воеводство. А возглавлял его, соответственно, воевода русский. Человека на эту должность король выбирал сам. В основном это были самые крупные и богатые землевладельцы, которые активно поддерживали монарха.

Столицей Русского воеводства стал город Львов , поскольку Галич к тому времени уже потерял статус важного населенного пункта. А в состав Королевства вошли те земли, которые еще в 1340 году захватил Казимир Великой — Галич, Львов и Перемышль.

На западе Русская земля граничила сразу с тремя воеводствами: Краковским, Люблинским и Сандомирским. На севере в «соседях» находилось Брестское воеводство, которое относилось к Великому княжеству Литовскому. С восточной стороны граница шла вдоль Подольского воеводства. А на юге упиралась в Карпаты, которые были «шлагбаумом» при входе в венгерские земли.

Еще до появления Русского воеводства, как административной единицы, сами поляки именовали те территории «русскими».

Например, при знаменитой Грюнвальдской битве, полки с территории бывшего Галицко-Волынского княжества назывались русскими.

Другие русские

К концу XVI столетия Русское королевство стало одной из самых густонаселенных территорий в составе Речи Посполитой. Насчитывалось немногим меньше трех тысяч населенных пунктов.

Интересно то, что русское население воеводства не растворилось среди других народов, которые жили на этой территории. Более того, в средневековых летописях часто можно встретить упоминания и о русских городах, и о самих людях. Львов, например, во многих трактатах называется «главным городом Руси» или же «главой всея Руси».

А Мацей Меховский, создавший в 1517 году «Трактат о двух Сарматиях» писал так:

«В направлении к центру Руси лежит Львовская земля, в ней хорошо укрепленный город под таким же названием с двумя замками — верхним и нижним. Это столица Руси».

Как известно, в 1569 году на свет появилась Люблинская уния. И как ее результат, рождение нового государства — Речи Посполитой, в состав которого вошли Великое княжество Литовское и Польское королевство.

Однако, мало кому (кроме историков, конечно) известно, что до объединения с Польшей, у Литвы было название куда длиннее — Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское. А состояло государство, по большому счету, из земель западной Руси. При этом государственным языком был именно русский.

Кстати, на нем писал известный просветитель Франциск Скорина, которого особенно чтут в Белорусии. Ведь он родом из Полоцка . А самый главный труд жизни Скорина называется «Библия русская». Правда, ни католическая, ни православная церкви ее так и не признали, поскольку тогда существовал запрет на самостоятельный перевод священных книг.

В Падуанском университете, где Скорина сдавал экзамены, о нем сохранилась запись: «Молодой человек и вышеупомянутый доктор носит имя господина Франциска, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, русин…».

Упоминал о нем и униатский архимандрит Антоний Селява: «Перед унией был Скорина, еретик-гусит, который для вас печатал в Праге книги по-русски».

Поэтому многие европейцы под «русскими» или «русинами» понимали не жителей Московского княжества, а именно выходцев из Русского воеводства, то есть жителей бывшего Галицко-Волынского княжества.

Закат

К концу XVIII века на территории воеводства жило около полутора миллиона человек. Число сел и деревень превышало отметку в три тысячи, а количество городов приближалось к двум сотням. Наиболее крупные этнические группы составляли поляки, русины, немцы, армяне, валахи и евреи.

Но в 1772 году история «другой Руси» закончилась. Дело в том, что в XVIII веке значимость Речи Посполитой на мировой арене резко снизилась. И в уже упомянутом 1772 году произошел первый раздел государства. В Санкт-Петербурге Российская империя, Прусское королевство и Австрия подписали конвенцию. По ней большая часть воеводства отошла к австрийцам, а России достался Холмский повет.

Так или иначе, вполне справедливо было рассказывать в учебниках истории, что одновременно с Московской Русью существовала еще и Польско-Литовская. Хоть и другая, но все же Русь.