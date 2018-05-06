Как польские патриоты помогали Красной армии в борьбе с нацизмом

75 лет назад была создана 1-я Варшавская польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. На её базе вскоре был развёрнут 1-й польский корпус, а затем и 1-ая армия Войска Польского. Военные, забыв о былых противоречиях между двумя державами, сражались против нацистов плечом к плечу с красноармейцами, прошли путь от Восточной Белоруссии до Берлина и участвовали в создании вооружённых сил независимой Польской Народной Республики.

Непростые отношения

Отношения России Польши на протяжении столетий были весьма сложными. Государства постоянно соперничали за влияние в Восточной Европе и неоднократно воевали друг с другом. В начале XVII века польский гарнизон даже стоял в Москве , а под прямой властью Варшавы находились все земли юго-западной Руси — от Карпат и Бреста до Смоленска.

Однако через двести лет ситуация в корне изменилась. По итогам трёх разделов Речи Посполитой и Венского конгресса Россия вернула себе все некогда захваченные поляками русские земли, а также получила контроль над значительной частью польских территорий.

В 1917 году большевики подарили Польше независимость, однако Варшава взамен попыталась захватить Украину Белоруссию и Прибалтику. Восстановить Речь Посполитую у Польши тогда не вышло, но благодаря поддержке западных держав Варшава смогла установить свою власть над Галичиной, Волынью и Западной Белоруссией. В 1920—1921 годах в результате внесудебных казней и из-за суровых условий содержания в польском плену погибли тысячи советских военнопленных.

В 1938 году Варшава заявила о готовности участвовать в войне против Советского Союза, если Москва попытается направить войска для помощи Чехословакии, у которой гитлеровская Германия пыталась отторгнуть Судеты. В результате Мюнхенского сговора Польша вместе с Третьим Рейхом и Венгрией приняла участие в разделе Чехословакии. Однако уже в 1939-ом, после того, как Польское государство было разгромлено Германией, советские войска заняли Западную и Украину и Белоруссию, которые были захвачены Польшей в результате войны 1919—1921 годов.

Правительство Польши в изгнании, действовавшее на территории Франции Великобритании , с 1939 года считало, что находится в состоянии войны с СССР. Однако летом 1941-го оно восстановило дипломатические отношения с Москвой и выразило намерение оказывать Советскому Союзу поддержку в войне против гитлеровской Германии.

Армия Андерса

Соглашение, подписанное между польскими властями, базирующимися в Лондоне, и советским руководством, предусматривало создание на территории Советского Союза польских воинских частей, находящихся в оперативном подчинении Красной Армии. В августе 1941 года все польские граждане, против которых в СССР вели уголовные дела, а также те, кто находился в ссылке на территории Союза, и в том числе польские военнопленные, были амнистированы.

Для формирования польских национальных воинских частей советские власти выделили польской стороне 300 млн рублей беспроцентного займа, 15 млн рублей безвозмездной помощи, оружие (включая артиллерийские орудия), боеприпасы и продукты питания. Для членов семей польских военнослужащих было открыто несколько сотен столовых, детских садов и школ. Командующим польской армией стал попавший в плен к советским войскам в 1939 году генерал Владислав Андерс.

Однако уже в начале 1942 года решение вопроса об участии «Армии Андерса» в боевых действиях постоянно откладывалось по инициативе польской стороны. Советские власти попросили отправить на фронт полностью сформированную и обученную 5-ую пехотную дивизию, но Андерс заявил, что на фронт будет направлена только вся его армия полностью.

Весной 1942 года под командованием Андерса находилось уже 73 тыс. обученных и вооружённых Москвой военнослужащих. При этом, выехав за директивами в Лондон, Андерс пообещал британским властям передать польскую армию под их командование.

В марте 1942-го между Андерсом и Сталиным состоялся разговор, в ходе которого советский лидер заявил прямо: «Если поляки не хотят здесь воевать, то пусть прямо и скажут: да или нет. Я знаю, где войско формируется, так там оно и останется. Обойдёмся без вас. Можем всех отдать. Сами справимся. Отвоюем Польшу и тогда вам её отдадим. Но что на это люди скажут».

В итоге Москва и польская сторона договорились эвакуировать польские войска в Иран , под командование британцев. Уже в конце марта территорию СССР покинули свыше 31 тыс. польских военнослужащих. Впоследствии они несли службу на Ближнем Востоке, и в бой с гитлеровцами вступили только в 1944 году в Италии

После завершения войны Андерс выражал надежду на то, что Запад нападёт на СССР с применением оружия массового поражения. Однако этого не случилось. Часть солдат Андерса в конце 1940-х годов вернулись жить на территорию Польши, УССР и БССР. Однако большинство так и остались в эмиграции.

«Обидно, что советское руководство выделило огромные ресурсы для создания Армии Андерса в самый тяжёлый для нашей страны период — во время обороны Москвы, а они были попросту «заморожены». К счастью, взгляды Андерса разделяли не все находящиеся в СССР поляки», — заявил в интервью RT академик Академии политических наук РФ, заведующий кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

Войско Польское

Несмотря на неудачную попытку поставить «советских» поляков под ружьё, в марте 1943 года на территории СССР начал действовать «Союз польских патриотов» (СПП), объединивший в своих рядах польских общественников и представителей интеллигенции с левыми взглядами. Союз занимался привлечением поляков к антифашистской деятельности, социальной, агитационной и культурно-просветительской работе.

6 мая 1943 года Государственный комитет обороны СССР по инициативе СПП издал постановление «О формировании 1-ой польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко». Своё название боевая единица получила по имени военного и политического деятеля Речи Посполитой и США , руководителя польского национального восстания против российской власти.

Создание подразделения началось под Рязанью . В качестве кокарды для военнослужащих дивизии был утверждён пястовский орёл.

«Нужно отдать должное Сталину, который пошёл навстречу полякам и назвал дивизию в честь Костюшко — военачальника, сражавшегося против России», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

По словам эксперта, советскому руководству было важно, чтобы в освобождении Польши от нацистов принимали участие польские силы, но отношения с польским правительством в изгнании к этому времени испортились.

В состав дивизии имени Костюшко входило три пехотных полка, отдельный женский батальон, артиллерийские, противотанковые и миномётные подразделения.

На базе дивизии 14 мая 1943 года также начал формироваться отдельный танковый полк, развёрнутый позже в бригаду. Это подразделение приобрело широкую известность после выхода художественного фильма «Четыре танкиста и собака».

К началу июля личный состав дивизии имени Костюшко насчитывал уже 14380 человек. 15 июля её военнослужащие принесли присягу и получили боевое знамя.

10 августа на базе дивизии был сформирован 1-й польский корпус, в который вошли также 1-й польский танковый полк имени Героев Вестерплатте и 1-й истребительный авиационный полк «Варшава». Командиром дивизии, а затем и корпуса стал польский генерал Зыгмунт Берлинг.

В сентябре 1943 года польские части отправились на фронт.

«Дебют дивизии имени Костюшко состоялся под Ленино в чрезвычайно суровых условиях. И польские военные показали себя в целом очень достойно», — рассказал RT кандидат исторических наук, автор книг по истории Великой Отечественной войны Алексей Исаев

Под Ленино в Восточной Белоруссии дивизия в составе 33-й армии наступала по болотистой местности на хорошо укреплённые немецкие позиции. Причём гитлеровцы изначально занимали господствующие высоты. Ситуация осложнялась тем, что несколько польских солдат перед началом сражения перешли на немецкую сторону, где среди военнослужащих Вермахта находились фольксдойче, проживавшие ранее в Польше. Сначала они пытались через громкоговорители склонить поляков к сдаче, а затем — устраивали против дивизии диверсионные вылазки.

Несмотря на все сложности, поляки сумели на своём участке наступления овладеть первой линией немецких позиций и удержать их. Полностью прорвать оборону противника советские войска в октябре 1943 года под Ленино так и не смогли — гитлеровцы так хорошо закрепились, что вытеснить их удалось только летом 1944-го в ходе операции «Багратион».

За 12—13 октября в боях с нацистами погибли 510 польских солдат и офицеров. 1776 получили ранения, 652 пропали без вести, 116 попали в плен. Дивизия потеряла почти треть личного состава.

В марте 1944 года на базе 1-го корпуса была развернута 1-я армия Войска Польского, подразделения которой приняли активное участие в освобождении Польши от нацистов и пытались оказать помощь участникам Варшавского восстания.

«Хорошо показали польские части себя в ходе Восточно-Померанской операции. А также при взятии Берлина. Кстати, под германской столицей поляки пережили свой «малый 41-й год». Они оказались под мощным гитлеровским контрударом, но выстояли. Под Берлином, кстати, состоялось крупнейшее, начиная с 1939 года, сражение, в котором участвовали польские войска», — отметил Исаев.

На Войско Польское пришлось около 10% советских сил, принимавших участие в Берлинской операции. Под германской столицей поляки потеряли 7,2 тыс. убитыми и 3,8 тыс. пропавшими без вести.

Дальнейшая судьба

Эмигрантское правительство негативно реагировало на деятельность Войска Польского. Из Лондона офицеров, борющихся с нацизмом, объявляли изменниками родины и заочно предавали суду.

Однако в июле 1945 года США и Великобритания перестали официально признавать правительство Польши в изгнании. В 1950-е прекратили дипломатические отношения с ним и европейские католические страны.

Военнослужащие Войска Польского приняли активное участие в восстановлении Польши, становлении гражданской администрации и вооружённых сил Польской Народной Республики.

На базе дивизии имени Костюшко в 1955 году была создана 1-ая Варшавская механизированная дивизия Войска Польского. 1 сентября 2011 года она была расформирована, однако теперь, судя по информации польских СМИ, рассматривается вопрос восстановления подразделения — уже для действий на восточном направлении.

«К дивизии имени Костюшко в современной Польше относятся холодно. Считается, что она принесла в Варшаву сталинский режим. Однако при этом в Польше всячески превозносится участие польских войск во взятии Берлина. Ходят даже городские легенды о водружении поляками знамени над Рейхстагом», — констатировал Волобуев.

По мнению эксперта, память о мужественных воинах стала заложником современной политической ситуации.

«Войско Польское было серьёзной силой, принимавшей участие в победе над нацизмом. И сегодня память о нём может сыграть важную конструктивную роль. Отношения между Москвой и Варшавой не самые лучшие. Однако в России и Польше живут ветераны, плечом к плечу освобождавшие Польшу в составе Красной Армии и Войска Польского, их дети и внуки. Очень хотелось бы, чтобы этот факт был использован «народной дипломатией» для того, чтобы нормализовать отношения между нашими народами», — отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.