Военным парадом и концертами отмечают на Камчатке День Победы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 9 мая. / ТАСС /. Военным парадом и концертами отмечают в Петропавловске-Камчатском День Победы. Торжества начались в 12:00 местного времени (03:00 мск), передает корреспондент ТАСС.

Колонны личного состава парадных расчетов и военной техники прошли по главной улице Петропавловска — Ленинской. Затем последовала концертная программа. На центральной площади города лучшие коллективы представили творческие номера на военную и патриотическую тематику.

Площадки расположились и в других районах города. Перед Театром драмы и комедии проходят выступления, посвященные труженикам тыла Камчатки. А на территории перед стелой «Город воинской славы» развернуты четыре выставочные палатки. В одной из них работают представители поискового движения России «Судьба солдата», которые помогают людям, желающим установить судьбу родственников, пропавших в годы войны.

"Для меня этот день значит очень много. Именно сегодня можно почувствовать единение с другими людьми. Ведь почти у каждого есть родственник, прошедший эту войну", — рассказала корреспонденту ТАСС одна из жительниц города Анна.

Завершатся торжественные мероприятия в 22:00 по местному времени (13:00 мск) праздничным салютом.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 20 тыс. жителей полуострова. В эти годы Камчатка стала стратегически важным пунктом для доставки военных грузов. За войну Петропавловский морской торговый и рыбные порты обработали 1,6 млн т грузов, в основном доставленных по ленд-лизу. Большой вклад внес регион в поставки продовольствия фронту. Так, добыча рыбы выросла с 3,84 тыс. центнеров в 1940 до 6,71 тыс. центнеров в 1945 году. Жители полуострова вносили значительные суммы на нужды фронта, на их средства были построены несколько танковых колонн.