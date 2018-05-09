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Военным парадом и концертами отмечают на Камчатке День Победы
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Военным парадом и концертами отмечают на Камчатке День Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Военным парадом и концертами отмечают в Петропавловске-Камчатском День Победы. Торжества начались в 12:00 местного времени (03:00 мск), передает корреспондент ТАСС.
Колонны личного состава парадных расчетов и военной техники прошли по главной улице Петропавловска — Ленинской. Затем последовала концертная программа. На центральной площади города лучшие коллективы представили творческие номера на военную и патриотическую тематику.
Площадки расположились и в других районах города. Перед Театром драмы и комедии проходят выступления, посвященные труженикам тыла Камчатки. А на территории перед стелой «Город воинской славы» развернуты четыре выставочные палатки. В одной из них работают представители поискового движения России «Судьба солдата», которые помогают людям, желающим установить судьбу родственников, пропавших в годы войны.
"Для меня этот день значит очень много. Именно сегодня можно почувствовать единение с другими людьми. Ведь почти у каждого есть родственник, прошедший эту войну", — рассказала корреспонденту ТАСС одна из жительниц города Анна.
Завершатся торжественные мероприятия в 22:00 по местному времени (13:00 мск) праздничным салютом.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 20 тыс. жителей полуострова. В эти годы Камчатка стала стратегически важным пунктом для доставки военных грузов. За войну Петропавловский морской торговый и рыбные порты обработали 1,6 млн т грузов, в основном доставленных по ленд-лизу. Большой вклад внес регион в поставки продовольствия фронту. Так, добыча рыбы выросла с 3,84 тыс. центнеров в 1940 до 6,71 тыс. центнеров в 1945 году. Жители полуострова вносили значительные суммы на нужды фронта, на их средства были построены несколько танковых колонн.
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