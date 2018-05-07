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Порядка 1 млн цветов высадят в подмосковных Химках
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Порядка 1 млн цветов высадят в подмосковных Химках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Порядка одного миллиона цветов готовят к высадке в подмосковных Химках, самую большую клумбу разобьют на Юбилейном проспекте, сообщается на сайте городской администрации.
right"К лету разнообразные цветочные композиции появятся на клумбах, малых архитектурных формах, создадут необычный облик вертикального озеленения", — сообщается в материалах интернет-портала.
В них также уточняется, что наибольшее количество цветов — более 104 тысяч — готовят к высадке на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Дружбы. Там на самой большой клумбе городского округа высадят гелихризумы и петунии. «Именно это место встречает гостей округа, а „букет“ поможет создать не только хорошее настроение всем проезжающим, но и сформировать положительное впечатление о городе», — считают специалисты городско администрации.
Также в Химках стартовал сезон фонтанов. Специалисты выполнили реконсервацию, чистку, мойку систем, установили насосы, световые элементы и подключили сети к источнику.
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