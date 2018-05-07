Порядка 1 млн цветов высадят в подмосковных Химках

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Порядка одного миллиона цветов готовят к высадке в подмосковных Химках , самую большую клумбу разобьют на Юбилейном проспекте, сообщается на сайте городской администрации.

right"К лету разнообразные цветочные композиции появятся на клумбах, малых архитектурных формах, создадут необычный облик вертикального озеленения", — сообщается в материалах интернет-портала.

В них также уточняется, что наибольшее количество цветов — более 104 тысяч — готовят к высадке на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Дружбы. Там на самой большой клумбе городского округа высадят гелихризумы и петунии. «Именно это место встречает гостей округа, а „букет“ поможет создать не только хорошее настроение всем проезжающим, но и сформировать положительное впечатление о городе», — считают специалисты городско администрации.

Также в Химках стартовал сезон фонтанов. Специалисты выполнили реконсервацию, чистку, мойку систем, установили насосы, световые элементы и подключили сети к источнику.