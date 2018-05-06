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900 тыс. цветов украсят Химки летом 2018 года
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900 тыс. цветов украсят Химки летом 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На клумбах в подмосковных Химках летом 2018 года появятся 900 тысяч цветов, в частности, у торгового центра «Лига» высадят 104 тысячи цветов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
«Подмосковные Химки в этом году украсят 900 тысяч цветов. К лету разнообразные цветочные композиции появятся на клумбах, малых архитектурных формах, создадут необычный облик вертикального озеленения», — говорится в сообщении.
Самая большая клумба традиционно будет расположена вблизи ТЦ «Лига», на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Дружба. В этом году здесь будет высажено 104 тысячи цветов.
Как уточняется в сообщении, на данный момент, мастера приступили к реставрации: была натянута сетка, далее пойдет шпатлевка. Окантовкой букета станут 178 гелихризум и 480 петуний. Такие необычные цветники нуждаются в особом уходе. Флористы используют специальную технику высаживания, осуществляют регулярный полив, ежедневно следят за состоянием цветочной рассады
«Каждый год мы стараемся радовать наших жителей необычными и яркими цветочными композициями. Сейчас мы приступили к созданию букета у ТЦ «Лига» — именно это место встречает гостей нашего округа, а букет поможет создать не только хорошее настроение всем проезжающим, но и сформировать положительное впечатление о городе», — прокомментировала заместитель директора Химкинского комбината по благоустройству и озеленению Светлана Карабаева.
В Химках также стартовал сезон фонтанов. Специалисты выполнили реконсервацию, чистку, мойку систем, установили насосы, световые элементы и подключили сети к водному источнику.
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