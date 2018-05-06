Тенор из России не пробился в финал музыкального конкурса в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ , 6 мая — РИА Новости Александр Шишло . Российский тенор Антон Кузенок не пробился в финал брюссельского международного конкурса молодых музыкантов имени королевы Елизаветы, который в нынешнем году проводится по специальности «сольное пение», сообщили в воскресенье РИА Новости в оргокомитете.

Кузенок ранее был отобран в число 24 полуфиналистов. Первоначально престижное соревнование молодых вокалистов проходило с участием еще четверых россиян: Светланы Москаленко , Зои Петровой, Екатерины Романовой и Дарьи Сальниковой.

Для участия в конкурсе, который проводится с 1 по 12 мая, были отобраны 64 кандидата из 22 стран. Среди них 43 женщины и 21 мужчина: 34 сопрано, восемь меццо-сопрано, одно контральто, три контратенора, пять теноров, семь баритонов и шесть басов.

Каждому из участников состязания вокалистов на выступление отводится 10-12 минут.

Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы является одним из самых крупных и престижных в мире. Впервые его провели в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама была виртуозной скрипачкой. С 1951 года конкурс ежегодно проводится по одной из четырех специальностей: скрипка (виолончель), фортепиано, сольное пение или композиция.