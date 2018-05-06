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Тенор из России не пробился в финал музыкального конкурса в Брюсселе
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Тенор из России не пробился в финал музыкального конкурса в Брюсселе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Российский тенор Антон Кузенок не пробился в финал брюссельского международного конкурса молодых музыкантов имени королевы Елизаветы, который в нынешнем году проводится по специальности «сольное пение», сообщили в воскресенье РИА Новости в оргокомитете.
Кузенок ранее был отобран в число 24 полуфиналистов. Первоначально престижное соревнование молодых вокалистов проходило с участием еще четверых россиян: Светланы Москаленко, Зои Петровой, Екатерины Романовой и Дарьи Сальниковой.
Для участия в конкурсе, который проводится с 1 по 12 мая, были отобраны 64 кандидата из 22 стран. Среди них 43 женщины и 21 мужчина: 34 сопрано, восемь меццо-сопрано, одно контральто, три контратенора, пять теноров, семь баритонов и шесть басов.
Каждому из участников состязания вокалистов на выступление отводится 10-12 минут.
Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы является одним из самых крупных и престижных в мире. Впервые его провели в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама была виртуозной скрипачкой. С 1951 года конкурс ежегодно проводится по одной из четырех специальностей: скрипка (виолончель), фортепиано, сольное пение или композиция.
В 2011 году россияне Елена Галицкая (сопрано) и Константин Шушаков (баритон) стали обладателями третьего и пятого призов брюссельского конкурса имени королевы Елизаветы.
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