Юнармейцы готовятся к Параду Победы и летним «маневрам»

9 мая по Красной площади в Москве во второй раз пройдет колонна «Юнармии».

Возможность поучаствовать в главном параде страны — это большая честь и мечта многих. В «Юнармии» это желание может воплотиться в жизнь! В этом году оно сбудется у 273 юнармейцев.

Самые юные участники самого главного Парада

«Мы весь год с ребятами к этому шли, — рассказал корреспонденту еженедельника «Звезда» московский юнармеец Денис Гусенков. — Выигрывали в различных всероссийских военно-спортивных соревнованиях, работали волонтерами, участвовали в проекте «Хранители памяти» — в свободное от учебы время приводили в порядок воинские захоронения в Смоленской и Калужской областях. Нас заметили и пригласили участвовать в Параде!»

С 28 марта ребята тренируются вместе со всеми участниками грядущего парада в Алабино, где специально для репетиций парадных расчетов военные инженеры спроектировали точную копию столичной Красной площади. А в выходные дни юнармейцев обучают «науке» строевой подготовки на плацу гвардейского Преображенского полка офицеры батальона Почетного караула. Читать далее…