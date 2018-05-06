70 вологжан пронесут увеличенную копию знамени Победы на параде 9 мая

По площади Революции сегодня добровольцы пронесли красное знамя площадью 200 квадратных метров — один из главных символов Победы Великой Отечественной войны. Генеральная репетиция Парада Победы прошла в областной столице.

Участники колонны, которая растянулась на 20 м, сегодня дважды проследовали по центральной городской площади. Вологжане на параде Победы пронесут копию знамени, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом. Этой чести удостоились волонтеры корпуса Победы, юнармейцы и добровольцы городского волонтерского центра. Всего торжествах 9 мая будут также задействованы около 150 добровольцев.

«Большинство волонтеров участвовали в параде в прошлом году. Поэтому репетиция прошла без накладок. Очень ждем Дня Победы, чтобы воздать дань памяти нашим героическим предкам», — рассказал региональный координатор движения «Волонтеры Победы», менеджер МЦ «ГОР. СОМ35» Даниил Заварин.

Копию знамени Победы пронесут 9 мая сразу после окончания торжественного марша. Отрепетировали парад сегодня 26 расчетов, которые пройдут по площади Революции. Это представители правоохранительных органов , курсанты ВИПЭ ФСИН, юнармейцы. Впервые в параде Победы в Вологде примут участие представители молодежного крыла «Боевого братства» и Российского союза спасателей.

Завершит парад Победы в Вологде шествие Бессмертного полка. 9 мая выйдут с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, по предварительным оценкам, более 8 тысяч вологжан. Сбор участников начнется в 9 утра на Кремлевской площади.

Парад Победы в Вологде начнется в 10 часов. Следить за торжественными событиями можно онлайн. На сайте Вологда.РФ будет идти прямая трансляция майского парада.