Ещё
70 вологжан пронесут увеличенную копию знамени Победы на параде 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

70 вологжан пронесут увеличенную копию знамени Победы на параде 9 мая 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
По площади Революции сегодня добровольцы пронесли красное знамя площадью 200 квадратных метров — один из главных символов Победы Великой Отечественной войны. Генеральная репетиция Парада Победы прошла в областной столице.
Участники колонны, которая растянулась на 20 м, сегодня дважды проследовали по центральной городской площади. Вологжане на параде Победы пронесут копию знамени, водруженного в мае 1945 года над рейхстагом. Этой чести удостоились волонтеры корпуса Победы, юнармейцы и добровольцы городского волонтерского центра. Всего торжествах 9 мая будут также задействованы около 150 добровольцев.
«Большинство волонтеров участвовали в параде в прошлом году. Поэтому репетиция прошла без накладок. Очень ждем Дня Победы, чтобы воздать дань памяти нашим героическим предкам», — рассказал региональный координатор движения «Волонтеры Победы», менеджер МЦ «ГОР. СОМ35» Даниил Заварин.
Копию знамени Победы пронесут 9 мая сразу после окончания торжественного марша. Отрепетировали парад сегодня 26 расчетов, которые пройдут по площади Революции. Это представители правоохранительных органов, курсанты ВИПЭ ФСИН, юнармейцы. Впервые в параде Победы в Вологде примут участие представители молодежного крыла «Боевого братства» и Российского союза спасателей.
Завершит парад Победы в Вологде шествие Бессмертного полка. 9 мая выйдут с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой отечественной войне, по предварительным оценкам, более 8 тысяч вологжан. Сбор участников начнется в 9 утра на Кремлевской площади.
Парад Победы в Вологде начнется в 10 часов. Следить за торжественными событиями можно онлайн. На сайте Вологда.РФ будет идти прямая трансляция майского парада.
Вологда.рф: последние новости
В устройстве двухглавой системы управления разбирались вологодские школьники на городском квесте Налоги на добрые дела отменили в России Движение автомобилей и автобусов перекрыли сегодня в центре Вологды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован50
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1794
Умер Владимир Сапунов48
В Турции задумались об отмене виз для россиян69
Путин снял взыскание с главы Минтранса144
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение