Россия уберёт мусор на Мадагаскаре

Экономические отношения России Мадагаскар продолжают расширяться. Помимо этого планируется, что Россия поделится с островной республикой технологиями.

Одним из нестандартных проектов в этой сфере — это совместная работа по переработке мусора. Стоит отметить, критическую загрязненность Мадагаскара отходами.

В результате проведённых переговоров достигнуто соглашение, по которому российские специалисты помогут с утилизацией мусора на острове. Россия же совершит пробную пусконаладку своих технологий и сможет её отработать в африканском государстве.

По информации iReactor, эксперты говорят о важности освоения для России новых рынков.