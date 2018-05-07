Ещё
Россия уберёт мусор на Мадагаскаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия уберёт мусор на Мадагаскаре 

News.ru 39 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Экономические отношения России и Мадагаскар продолжают расширяться. Помимо этого планируется, что Россия поделится с островной республикой технологиями.
Одним из нестандартных проектов в этой сфере — это совместная работа по переработке мусора. Стоит отметить, критическую загрязненность Мадагаскара отходами.
В результате проведённых переговоров достигнуто соглашение, по которому российские специалисты помогут с утилизацией мусора на острове. Россия же совершит пробную пусконаладку своих технологий и сможет её отработать в африканском государстве.
По информации iReactor, эксперты говорят о важности освоения для России новых рынков.
News.ru: последние новости
Голову переклинило: народ набросился на Самойлову из-за Евровидения Известный ведущий угодил в скандал В России промаркируют все блузки и шины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой728
Летчик Ярошенко попрощался с семьей108
Макрон предупредил об угрозе войны с Ираном из-за США
Путин назвал ключевую задачу на ближайшие годы123
Трех человек облили токсичным веществом в Британии9
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение