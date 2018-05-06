Тюменцы засняли на видео, как двое мужчин плывут на плоте и готовят шашлык

На днях в Сети появился ролик, на котором тюменец запечатлел, как двое мужчин плывут на плоту по реке. Сначала очевидец подумал, что перед ним дети, но позже пригляделся и увидел взрослых людей. Этот необычный случай произошел 29 апреля, в воскресенье. Журналист 72.ru нашел эти двух авантюристов и пообщался с ними.

Тюменцы плывут на плотике

Оказалось, что самодельным плотом управляли Илья Чикишев и его друг Александр Нуршин. Такая идея, как один из них признался, пришла от нечего делать. В итоге за день собрали себе плавательное судно из подручных средств, а потом опустили его на воду и поплыли. Да не просто так, а снимая все на камеру и готовя при этом шашлык.

— Строили из материалов которые были на даче. Идея пришла вечером в пятницу, в субботу днём он был построен, а в воскресенье идея была уже реализована. Знакомые по разному отреагировали, кому-то идея неординарной и увлекательной показалась, кому-то необдуманной и бестолковой, — рассказал Илья Чикишев.

Это речное путешествие обошлось без происшествий. В общей сложности тюменцы проплыли несколько километров: от Зареки до Метелево. Будут ли еще заплывы — «капитаны» пока не смогли ответить. Но вот в МЧС подобные идеи не кажутся интересными: