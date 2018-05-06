Сотрудники постпредства РФ в Женеве провели марафон в честь Дня Победы

ЖЕНЕВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Сотрудники постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве приняли в воскресенье участие в традиционном Женевском марафоне, проводимом ежегодно и собирающем сотни любителей спорта из десятков стран. К футболкам россиян были приколоты георгиевские ленточки — в честь предстоящей 73-й годовщины Великой Победы.

"Мы посвящаем наше участие в марафоне празднику Победы, — заявил в беседе с российскими журналистами постпред РФ Геннадий Гатилов , возглавлявший команду дипмиссии. — Надеемся, что это мероприятие привлечет внимание к годовщине Победы, придаст импульс формированию объективного образа Российской Федерации, позитивному общественному восприятию нашей страны".

Марафон стал частью большой программы российского постоянного представительства в связи с Днем Победы. В субботу, 5 мая, сотрудники дипмиссии приняли в Женеве участие в шествии, посвященном подвигу ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Оно проводится в Женеве в мае уже третий год подряд: с портретами своих родных — ветеранов войны около 200 участников акции прошли от набережной Женевского озера к Площади Наций. В этом году координатором акции в Женеве выступил швейцарский комитет «Бессмертного полка».

Как отметил в беседе с журналистами Гатилов, «расширение географии шествия „Бессметного полка“ говорит о том, что жива память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость всех народов, включая европейские». «Очень отрадно, что это привлекает такое внимание со стороны швейцарской общественности и властей. Мы всячески это приветствуем и будем активно помогать и сотрудничать со швейцарскими властями», — сказал постпред.

Неделя под знаком Победы

По словам Гатилова, предстоящая неделя будет в Женеве весьма насыщенной мероприятиями. В частности, 8 мая в отделении ООН будет демонстрироваться фильм режиссера Константина Хабенского «Собибор». «Мы решили организовать такой показ здесь, в Женеве, в ООН. Пригласили представителей всех миссий, сотрудников ООН, общественность Женевы, и рассчитываем, что эта демонстрация привлечет широкое внимание всех, кто неравнодушен к тому, что происходило в лагере „Собибор“ во время Второй мировой войны», — пояснил дипломат.

Девятого мая в Базеле пройдет традиционное возложение венков к могиле советских воинов на кладбище Хёрнли. «Постпредство России будет принимать активное участие в этом мероприятии вместе с посольством в Швейцарской Конфедерации », — сказал Гатилов.

Несколько дней спустя, 12 мая, в постпредстве РФ состоится празднование Дня Победы. «Мы приглашаем всех наших сотрудников, представителей миссий СНГ, всех тех, кто доброжелательно относится к Российской Федерации, всех, кто помнит о нашей Победе и хотел бы с нами отметить этот день, но уже в менее формальной обстановке. Будет организован концерт. Неделя будет очень активной», — заключил постоянный представитель РФ.