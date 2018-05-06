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Во Внутренней Монголии начался весенний обряд жертвоприношения перед мавзолеем Чингисхана
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Во Внутренней Монголии начался весенний обряд жертвоприношения перед мавзолеем Чингисхана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хух-Хото, 6 мая /Синьхуа/ — В воскресенье в комплексе мавзолея Чингисхана на территории города Эрдос автономного района Внутренняя Монголия начался весенний обряд жертвоприношения, который по-монгольски называется Цагаан Сурэг.
Потоки туристов и монголов в ярких традиционных нарядах с хадаками, бараниной и молочными продуктами в руках, приближались к мавзолею с раннего утра. В девять часов, когда официально начался обряд, люди под аккомпанемент панегирика вошли в зал и преподнесли свои дары.
Весенний обряд Цагаан Сурэг, который приходится ежегодно на период с 17-го марта по 24-го апреля по лунному календарю, имеет 800-летнюю историю. В 2006 году он был включен в список нематериального культурного наследия государственного значения. -0-
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