«КиберЛенинка» в апреле: уныние от критического мышления черного юмора

Ученые не всегда интересуются исключительно своей темой, ведь в мире науки достаточно исследований, которые могут быть любопытны не только узким специалистам. Этому очень помогает открытое распространение научных знаний, которому способствует, например, научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Indicator.Ru публикует топ-10 самых читаемых в апреле статей, размещенных в «КиберЛенинке», — об унынии, беспомощности, черном юморе и обзоре литературы.

1. Метаморфозы уныния: меланхолия, сплин, хандра, ностальгия

Доцент кафедры специальной психологии ТулГУ Михаил Сороцкий анализирует понятия «сплин», «хандра, „меланхолия“, „ностальгия“. Он выделяет и устанавливает их религиозноантропологические аспекты, рассматривает то, как эти понятия эволюционировали и трансформировались. Кроме того, автор показывает культурное значение меланхолии на разных этапах развития общества.

Читать статью на „КиберЛенинке“

2. Написание обзора литературы

В статье рассматриваются цели проведения литературного обзора и его масштабы; принципы отбора источников; правила цитирования и оформления ссылок на источники; процесс ведения записей, систематизации материала и написания обзора литературы. Статья представляет собой перевод работы почетного профессора маркетинга Университета Стратклайда Майкла Дж. Бейкера.

Читать статью на „КиберЛенинке“

3. Представления о критическом мышлении в сознании современной молодежи

Анна Климанова из Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена анализирует теоретико-методологические особенности изучения критического мышления, а также описывает результаты исследования имплицитных представлений современной молодежи о критическом мышлении.

Читать статью на „КиберЛенинке“

4. Средовая природа личностной беспомощности

Коллектив авторов в этой статье представили ретроспективный анализ взглядов исследователей на возникновение феномена беспомощности. В своей работе они отмечают, что между выученной и личностной разновидностями беспомощности есть разница как между состоянием и характеристикой субъекта. Также авторы подробно рассматривают динамику научных представлений о факторах формирования выученной беспомощности.

Читать статью на „КиберЛенинке“

5. Тематическое поле черного юмора

Культурное явление, определяемое как черный юмор, тематически организовано по полевому принципу и ориентировано на основные шесть тем: смерть и все, что с ней ассоциативно связано, разрушение физиологической целостности человека, страх перед опасностью, угрозы близким, социальные катастрофы, „некрофильство“. При этом во всех случаях активно реализуется игровой принцип. Об этом в своей статье рассказывает доцент Балтийского федерального университета, кандидат филологических наук Марина Евстафьева

Читать статью на „КиберЛенинке“

6. Феномен насилия в русской сказке

Насилие проявляется во всех сторонах нашей жизни — в повседневности, в спорте или кино и даже в том, что сопровождает нас с детства — в сказках. Андрей Суслов из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники исследует вопрос об онто-гносеологическом аспекте феномена насилия, понимании и осознании его истоков и форм проявления на основе сюжетов русских сказок. В своей работе он демонстрирует взаимосвязь феномена насилия и ментальности русского народа.

Читать статью на „КиберЛенинке“

»Антитеррористический пакет» российского политика Ирины Яровой с момента его представления публике у всех на слуху. Многие комментаторы отмечают, что он противоречит нормам Конституции и правовым позициям Конституционного Суда РФ. Кандидат юридических наук из Мордовского гуманитарного института Александр Шигуров аргументирует это мнение с научной точки зрения и критически анализирует положения этого закона.

Читать статью на «КиберЛенинке»

8.Русская утопия

Русской ментальности свойственна склонность к утопичности, отмечают философы. Наталья Митина из Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского в своей статье выделяет специфические черты, присущие русской утопии и механизмам регенерации утопии в России. Кроме особенностей русской философской утопии она выделяет и ряд черт, которые объединяют западную и русскую утопии. Наталья определяет утопию как социокультурный феномен, вбирающий в себя специфические черты цивилизации, на базе которой она формируется.

Читать статью на «КиберЛенинке»

9. Репрезентация культа Бастет в современной России

Современные пользователи Интернета очень большое внимание уделяют фотографиям котиков. Кто-то, возможно, назвал это даже культом кошки. Однако в России существует и настоящий культ кошки — богини-кошки Бастет из древнеегипетской мифологии. Полина Кочеганова из Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина в своей статье попыталась представить общий обзор становления и развития культа Бастет в современной России. Она приводит выдержки из личной переписки со жрицей Баст-Сехмет, последовательницей культа Кошки Людмилой Пругло.

Читать статью на «КиберЛенинке»

10. Изменение и расторжение договора вследствие существенного изменения обстоятельств: европейская правовая традиция и современные тенденции

В этой статье рассказывается об актуальной для многих проблеме — изменении и расторжении договора вследствие существенного изменения обстоятельств.

Читать статью на «КиберЛенинке»

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.