Аэростат «Россия» поднимут над бухтой Севастополя в День Победы

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов. Он пояснил, что в последние годы «русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки». Российский Благотворительный фонд святителя Луки (Войно Ясенецкого) планирует серию полетов на аэростате над географическими достопримечательностями России, чтобы привлечь к ним внимание. В частности, 6 мая совершили перелет через Керченский пролив в Крым , а на август запланировали полет над высочайшей горой Европы — кавказским Эльбрусом.

"Мы к 9 мая отправляемся в Севастополь — шар будет поднят над Константиновским равелином, будет очень красиво. Наш шар является ключевым элементом проекта, цель которого — привлечь внимание к значимым местам России", — сказал Ненашев.

Воздухоплаватель пояснил, что шар сможет пробыть в воздухе около двух часов. «Главное, чтобы позволил ветер, от него шар очень зависит. И одно дело лететь — сделать это можно и при сильном ветре, а совсем другое — находиться в привязном режиме, когда аэростат фактически является парусом, и из-за ветра могут быть проблемы», — отметил он.

Собеседник уточнил, что первый полет аэростата также состоялся в Севастополе — 18 марта. «Во время прошлого полета мы дождались подходящей погоды, когда ветер стихнет, подняли шар — а через 40 минут начался практически ураган», — добавил Ненашев.