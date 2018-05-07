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Аэростат «Россия» поднимут над бухтой Севастополя в День Победы
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Аэростат «Россия» поднимут над бухтой Севастополя в День Победы 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Аэростат «Россия» поднимут над Константиновской батареей в бухте Севастополя в День Победы, сообщил ТАСС президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил создать атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов. Он пояснил, что в последние годы «русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки». Российский Благотворительный фонд святителя Луки (Войно Ясенецкого) планирует серию полетов на аэростате над географическими достопримечательностями России, чтобы привлечь к ним внимание. В частности, 6 мая совершили перелет через Керченский пролив в Крым, а на август запланировали полет над высочайшей горой Европы — кавказским Эльбрусом.
"Мы к 9 мая отправляемся в Севастополь — шар будет поднят над Константиновским равелином, будет очень красиво. Наш шар является ключевым элементом проекта, цель которого — привлечь внимание к значимым местам России", — сказал Ненашев.
Воздухоплаватель пояснил, что шар сможет пробыть в воздухе около двух часов. «Главное, чтобы позволил ветер, от него шар очень зависит. И одно дело лететь — сделать это можно и при сильном ветре, а совсем другое — находиться в привязном режиме, когда аэростат фактически является парусом, и из-за ветра могут быть проблемы», — отметил он.
Собеседник уточнил, что первый полет аэростата также состоялся в Севастополе — 18 марта. «Во время прошлого полета мы дождались подходящей погоды, когда ветер стихнет, подняли шар — а через 40 минут начался практически ураган», — добавил Ненашев.
Ранее сообщалось, что аэростат собран на российском предприятии. Его объем составляет 4 тыс. куб. м — это примерно в два раза больше, чем «обычного» воздушного шара, но при этом аэростат является уменьшенной в 25 раз копией шара, на котором известный путешественник Федор Конюхов намерен осенью подняться в стратосферу.
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