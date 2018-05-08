Жители Воронежской области смогут проверить знания в области химии 

На 24 площадках региона пройдёт всероссийских химический диктант.
Воронежская область присоединится к всероссийскому химическому диктанту. Мероприятие пройдёт в эту субботу, 12 мая, на 24 площадках. По словам организаторов акции, проект призван популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности населения. В Воронежской области диктант проведут на 24 площадках — общеобразовательных школах в областном центре и некоторых районах: Россошанском, Бобровском, Острогожском, Бутурлиновском и Эртильском. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Там же вы можете ознакомиться со списком площадок и выбрать удобный для вас вариант.