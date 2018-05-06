Патриарх Кирилл совершит молебен в день инаугурации президента России

"По сложившейся традиции патриарх Московский и всея Руси после церемонии инаугурации президента РФ совершает молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля. Завтра также будет совершен благодарственный молебен, в прошениях которого содержатся слова о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение", — отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков

В завершение молебна патриарх прочтет молитву, которая всегда используется на этом богослужении. В ней, в частности, есть такие слова: «Умудри и настави его беспреткновенно проходити великое сие служение».

Для патриарха Московского и всея Руси Кирилла это будет вторая церемония благословения президента России на служение Отечеству. Первую службу он провел в 2012 году.