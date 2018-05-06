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Патриарх Кирилл назвал грехом использование военной силы в агрессивных целях
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Патриарх Кирилл назвал грехом использование военной силы в агрессивных целях 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Любое использование вооруженных сил в агрессивных целях является грехом, поэтому на военнослужащих лежит особая нравственная ответственность. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в преддверии Дня Победы.
"На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом. Вот почему всякое использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом", — сказал патриарх.
"И если посмотреть на историю нашего христолюбивого воинства, то главной миссией, которую оно несло, была защита своего народа и своего Отечества", — добавил он.
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