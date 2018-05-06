Патриарх в преддверии Дня Победы отслужил литургию на Поклонной горе

"Вся история мировых войн, так или иначе обращавшихся против России , свидетельствует о том, что в справедливой борьбе с агрессором она всегда побеждала или, выходя из войны, сохраняла самое себя", — сказал патриарх, напомнив историю защиты Отечества в войне 1812 года и Первой мировой.

"В Великой Отечественной войне снова вся Европа во главе с Гитлером вступила в пределы нашего Отечества. И какая же была тяжелая борьба нашего народа! Чудо Божие, несомненно, присутствовало во всех деяниях, совершенных нашими воинами, нашим народом, трудившимся в тылу, и Россия снова победила", — напомнил он.

"Мы должны дорожить тем, что Господь не отворачивается от народа нашего даже в самые трудные моменты его истории. Даже отпадение людей от веры, которое имело место в послереволюционные годы, не отвратило от Отечества нашего любви Божией. Хотя, несомненно, множество жертв Великой Отечественной стали жертвами в ответ на жертвы невинных людей, а разрушение храмов и святынь — в ответ на временное отступление народа нашего от веры", — добавил предстоятель Русской православной церкви

Он отметил, что «Великая Отечественная война явилась временем обращения людей к Богу».

Патриарх призвал «сделать правильные выводы из уроков истории».

"Мы живы и будем жить, пока мы пытаемся, несмотря на множество обстоятельств сложных и даже непредсказуемых, устраивать свою жизнь в соответствии с Божиим нравственным законом", — заключил он.