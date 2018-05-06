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Патриарх в преддверии Дня Победы отслужил литургию на Поклонной горе
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Патриарх в преддверии Дня Победы отслужил литургию на Поклонной горе 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца литургию в одноименном храме на Поклонной горе. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что с особым чувством проводит здесь каждый год богослужение в преддверии Дня Победы.
"Вся история мировых войн, так или иначе обращавшихся против России, свидетельствует о том, что в справедливой борьбе с агрессором она всегда побеждала или, выходя из войны, сохраняла самое себя", — сказал патриарх, напомнив историю защиты Отечества в войне 1812 года и Первой мировой.
"В Великой Отечественной войне снова вся Европа во главе с Гитлером вступила в пределы нашего Отечества. И какая же была тяжелая борьба нашего народа! Чудо Божие, несомненно, присутствовало во всех деяниях, совершенных нашими воинами, нашим народом, трудившимся в тылу, и Россия снова победила", — напомнил он.
"Мы должны дорожить тем, что Господь не отворачивается от народа нашего даже в самые трудные моменты его истории. Даже отпадение людей от веры, которое имело место в послереволюционные годы, не отвратило от Отечества нашего любви Божией. Хотя, несомненно, множество жертв Великой Отечественной стали жертвами в ответ на жертвы невинных людей, а разрушение храмов и святынь — в ответ на временное отступление народа нашего от веры", — добавил предстоятель Русской православной церкви.
Он отметил, что «Великая Отечественная война явилась временем обращения людей к Богу».
Патриарх призвал «сделать правильные выводы из уроков истории».
"Мы живы и будем жить, пока мы пытаемся, несмотря на множество обстоятельств сложных и даже непредсказуемых, устраивать свою жизнь в соответствии с Божиим нравственным законом", — заключил он.
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