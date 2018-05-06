Франция в агонии, самоликвидация баскского сепаратизма, борьба Ирана и Саудовской Аравии на выборах в Ливане

Первомайская демонстрация, которая традиционно проходит под лозунгом «Мир, труд, май», во Франции была совсем не мирной.

Профсоюзы постарались максимально мобилизовать население для участия в запланированных на 1 мая 240 акциях по всей стране. В конечном итоге, как сообщил крупнейший профсоюз Франции CGT, на шествие вышли более 210 тысяч человек, хотя МВД приводит гораздо более скромные цифры — 143,5 тысячи. Демонстрация в Париже собрала примерно 35 тысяч участников. Несмотря на увеличение количества дежуривших полицейских на 25%, предотвратить беспорядки не удалось. Около 1200 активистов в чёрной одежде и масках на лице, которые шли в колонне по столице, начали громить витрины ресторанов и кафе, напали на McDonald's, разгромили станцию обслуживания автомобилей Renault и школу вождения, поджигали машины. Ситуация зашла настолько далеко, что полицейским пришлось применить слезоточивый газ и водомёты против зачинщиков беспорядка.

«Почему мы не могли их заблокировать сразу? Потому что были люди, которые шли перед ними. Это были туристы, люди, которые просто гуляли и которые оказались перед манифестацией. Люди в масках пытались смешаться с толпой для того, чтобы, когда полиция вмешалась, были раненые и жертвы», — заявил глава МВД Франции Жерар Коллон

Трое участников акции и один сотрудник правоохранительных органов получили лёгкие повреждения.

О происходящем незамедлительно сообщили президенту Франции Эммануэлю Макрону , который в тот момент находился с визитом в Австралии . В своём микроблоге Twitter он осудил погромы и пообещал сделать всё для привлечения их организаторов к ответственности.

Спустя сутки полицейские задержали 280 человек, более 100 помещены под стражу, в отношении десятерых возбуждены дела. 4 мая в суде двое хулиганов признали свою вину и вышли на свободу, ещё одному назначен штраф в размере €1000, заседания в отношении остальных семерых фигурантов пройдут в конце месяца.

Конфедерация малых и средних предприятий Франции опубликовала открытое письмо к властям с требованием защитить предпринимателей от погромов. Бизнесмены убеждены, что политические мотивы становятся лишь предлогом для нарушителей спокойствия, которые на самом деле хотят посеять беспорядок в стране.

Первомайские беспорядки проходили на фоне митингов студентов, выступающих против реформы образования, предусматривающей изменения в системе экзаменов, и сотрудников железнодорожной отрасли, требующих сохранения льгот.

Боле того, 5 мая в Париже прошла масштабная акцию протеста против социально-экономической политики правительства, организованная движением «Неподчинившаяся Франция», которая приурочена к годовщине инаугурации Макрона (14 мая). Тем временем рейтинг президента стремительно падает: 64% участников социологического исследования разочарованы его работой на посту президента, 36% оценили ситуацию в стране как плохую.

Ровно 50 лет назад именно массовые акции протестов студентов, требовавших реформы университетов и повышения стипендий, привели к отставке Шарля де Голля. Политик пообещал сложить полномочия главы государства, если население не поддержит на референдуме предложенный им проект реформы местного управления, потерпев поражение, он сдержал своё слово.

Эпоха ЭТА подошла к концу

Баскская террористическая группировка ЭТА объявила о роспуске своих структур и прекращении любой политической активности.

«Экс-члены ЭТА продолжат борьбу за воссоединенную, независимую, социалистическую Страну Басков. ЭТА не боится демократического сценария, и поэтому приняла это историческое решение, чтобы процесс в пользу свободы и мира продолжался по другому пути», — говорится в финальной декларации организации.

В свою очередь, министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заверил, что правоохранительные органы королевства продолжат преследовать террористов, и подчеркнул, что члены ЭТА не получат ничего в обмен на самороспуск.

В середине марта ЭТА через посредников передала Министерству юстиции Франции данные о своих тайниках с оружием, где впоследствии обнаружил около 3,5 тонн боеприпасов, взрывчатых веществ и оружия. 8 апреля сепаратисты объявили о полном разоружении, что впрочем никак не изменила отношения Мадрида и Парижа к ней.

Баскская организация объявила о самороспуске за год до 60-летия со дня основания. Группа активистов Баскской националистической партии учредила ЭТА 31 июля 1959 года для вооружённого сопротивления Франсиско Франко и провозглашения независимого государства басков на тех территориях, где они исторически проживают, то есть в автономной области Страна басков, провинции Наварра, а также на юго-западе Франции в департаменте Атлантические Пиренеи. В 1968 году члены организации окончательно отказались от политического диалога с властями и перешли к тактике террора. Одно из самых резонансных преступлений произошло в декабре 1973 года — сепаратисты взорвали в центре Мадрида машину Луиса Карреро Бланко , официального преемника Франко, в результате чего он скончался.

В том же году в структуре ЭТА произошли серьёзные изменения: приверженцы силового метода сформировали военную фракцию, а те, кто считал необходимым применять не только насилие, делились в военно-политическую.

После смерти Франко в 1975 году положение басков в Испании значительно улучшилось. В рамках программы по демократизации правительство Адольфо Суареса закрепило в Конституции предоставление Стране басков с 1978 года временной автономии, а с января 1980 года — постоянной. Кроме того, регион получил собственные правительство, парламент, полицию, СМИ, двуязычное образование, а также право самостоятельно устанавливать и собирать налоги. Несмотря на столь масштабное расширение полномочий местных властей, ЭТА по-прежнему требовала провозглашения независимости.

Пик террористической деятельности организации пришёлся на период с середины 1980-х до конца 1990-х годов. За это время баскские боевики убили вице-адмирала Кристобаля де Карвахаля и одну из бывших руководителей ЭТА Марию Долорес Гонсалес Катарайн, вступившую в переговоры с властями Испании, взорвали бомбы в супермаркете Барселоны, совершили покушения на премьер-министра королевства Хосе-Марию Аснара и короля Хуана Карлоса

Сепаратисты неоднократно объявляли бессрочное прекращение огня, чтобы добиться снижения внимания со стороны полиции и получить возможность провести перегруппировку сил, однако на самом деле по-прежнему продолжали совершать теракты. Однако 20 октября 2011 года ЭTA окончательно отказалась от вооружённой борьбы. После задержания более 360 её членов и многих руководителей министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас объявил, что террористическая организация полностью обезглавлена и де-факто прекратила существование.

Историческое голосование

Сегодня в Ливане проходят первые за девять лет парламентские выборы. Голосование должно было состояться ещё в 2013 году, но из-за политического кризиса депутаты продлевали срок действия своего мандата, чтобы ещё сильнее не усугубить ситуацию. В результате достигнутого компромисса на смену мажоритарной системе выборов, когда победитель определялся простым большинством, пришла пропорциональная, то есть избиратель должен отдать голос сначала за один из избирательных списков, а затем за одного из кандидата из него. Кроме того, впервые в истории проживающие за рубежом ливанцы смогли проголосовать досрочно. Как ожидается, новая система даст шанс пройти в орган, в руках которого сосредоточена власть, даже небольшим политическим движениям.

За 128 мандатов сражаются 976 кандидатов. Основная борьба развернётся между суннитской партией «Аль-Мустакбаль» премьер-министра Ливана Саада Харири, которая ориентируется на США Саудовскую Аравию , а также шиитской партией «Хезболла» , тяготеющей к Ирану Сирии . Хотя эксперты уверены, что большинство мест в парламенте останется у суннитов, шииты имеют хорошие шансы на укрепление позиций за счёт своей избирательной программы: отмена конфессиональных квот и налогов для бедных, распределение доходов от сырьевой ренты среди населения.

Не стоит забывать, что важное, если не ключевое, влияние на расклад политических сил в многоконфессиональной стране оказывает клановость. Согласно действующей системе госустройства, пост президента занимают только христианине, премьер-министра — сунниты, спикера парламента — шииты. Кроме того, места в парламенте распределяются в определённой пропорции между представителями 11 конфессий, например, христиане имеют 37 мандатов, сунниты и шииты — по 27.