Костер Победы и солдатская каша: костромские следователи устроили праздник для детей из подшефного центра

Вместе с ребятами они отправились в парк Победы на праздничную программу «Костер Победы» и акцию «Солдатская каша».

В парке ребята услышали песни военных лет, которые исполнил ансамбль «Волга-Волга». Каша, приготовленная по старому рецепту в полевой кухне, тоже пришлась им по вкусу. Кроме того, в парке ребята смогли увидеть военную технику — танки, самолеты, боевые машины пехоты.

Следственный комитет по Костромской области сотрудничает с центром «Родничок» уже 10 лет, опекая его воспитанников. Все ребята в этот день получили подарки от следователей.