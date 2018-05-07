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Костер Победы и солдатская каша: костромские следователи устроили праздник для детей из подшефного центра
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Костер Победы и солдатская каша: костромские следователи устроили праздник для детей из подшефного центра 

k1news.ru 35 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромские следователи навестили детей в подшефном социально-реабилитационном центре «Родничок». Они помогли детям приобщиться к празднику 9 мая, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Вместе с ребятами они отправились в парк Победы на праздничную программу «Костер Победы» и акцию «Солдатская каша».
В парке ребята услышали песни военных лет, которые исполнил ансамбль «Волга-Волга». Каша, приготовленная по старому рецепту в полевой кухне, тоже пришлась им по вкусу. Кроме того, в парке ребята смогли увидеть военную технику — танки, самолеты, боевые машины пехоты.
Следственный комитет по Костромской области сотрудничает с центром «Родничок» уже 10 лет, опекая его воспитанников. Все ребята в этот день получили подарки от следователей.
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