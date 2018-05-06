Чуть не съели козу заживо. Собаки‐агрессоры атакуют село в Пушкинском районе

Жители села Кавезино обвиняют собак, которые принадлежат местным цыганам, в запугивании всей деревни. По их словам, собаки набросились на козу и стали есть ее заживо.

На козу напали собаки цыганские. Разодрали так, что ветеринар потом ее зашивала час. Коза вот четвертый день лежит, не встает, слава богу, еще живая осталась

— Светлана Власова, местная жительница.

По словам местных жителей, собаки бросаются на все, что движется: на катающихся на велосипеде, на проезжающие машины. Нападают они не только на других животных, но и на людей.

Жители жалуются, что они буквально стали заложниками собак и винят во всем цыган, живущих по соседству. Они уверяют, что не раз видели, как в цыганском доме подкармливают собак, которые бегают по поселку и нападают на людей. Однако цыгане с такими обвинениями не согласны, потому что многие подкармливают собак.

Мы собак не подкармливаем, их очень много здесь бесхозных. А вот моя собака, вы сами видите: она очень добрая собака! За собак за этих мы никак не можем ответить, вот за свою собаку я отвечаю

— Януш Колдирас, местный житель.

Как выяснилось, проблема тут не только в сердобольных желающих покормить. В поселке очень грязно: везде является мусор, на окраине выросла большая стихийная свалка. Пока есть мусор — будут и собаки.

Попытки избавиться от собак уже породили в местной группе в соцсети десятки предложений, больше похожих на план живодеров. На всеобщее обозрение пишут, что псов надо заколоть вилами и бить лопатами. Пока в поселке пытаются разобраться, тарелки с едой, кроме цыган, продолжают ставить и у многих других домов.