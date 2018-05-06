Ещё
Замминистра строительства и ЖКХ РФ провел совещание в главами муниципалитетов региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замминистра строительства и ЖКХ РФ провел совещание в главами муниципалитетов региона 

Волга Ньюс 37 минут назад
На совещании, которое прошло в Самаре в рамках «Больших дизайн-выходных» обсудили реализацию в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», конкретные проекты, которые будут реализованы в муниципалитетах в текущем году, а также участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Отдельное внимание было уделено региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов и внедрению принципиально новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области.
Волга Ньюс: последние новости
На билетах РЖД будут указывать местное время отправления и прибытия Дмитрий Азаров: "Работа по подготовке к чемпионату мира должна быть расписана по дням" Жители Самарской области смогут принять участие в репетициях Военного Парада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов27
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1642
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию327
Украине запретили использовать «Джавелины»259
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс230
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин снял взыскание с министра транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение