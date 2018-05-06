Замминистра строительства и ЖКХ РФ провел совещание в главами муниципалитетов региона 

На совещании, которое прошло в Самаре в рамках «Больших дизайн-выходных» обсудили реализацию в регионе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», конкретные проекты, которые будут реализованы в муниципалитетах в текущем году, а также участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Отдельное внимание было уделено региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов и внедрению принципиально новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области.