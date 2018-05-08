Муниципалитеты приступили к внедрению передовых технологий

Екатеринбурге, Магасе, ТАСС , 8 мая. Российские города приступили к внедрению передовых интеллектуальных технологий при развитии городской инфраструктуры и благоустройстве территорий в рамках реализации проекта «Умный город». В Санкт-Петербурге Новосибирске стали появляться автоматизированные системы по управлению дорожным движением, регулирования подачи тепла, сообщили ТАСС в администрациях городов, ставших пилотными территориями по реализации проекта.

Санкт-Петербург стал одним из первых крупных мегаполисов, где стартовала реализация проекта «Умный город». В северной столице уже внедряются информационно— коммуникационные технологии в управление городскими процессами — «умные» остановки общественного транспорта, в метро, автобусы и троллейбусы проводят бесплатный Wi-Fi, госуслуги МФЦ доступны в режиме онлайн. Все эти проекты городские власти реализуют совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики.

Для внедрения проекта «Умный город» в общей сложности были отобраны 18 городов, где будут реализованы комплексные технологические решения и локальные смарт-разработки для решения проблем возросшей нагрузки на городскую инфраструктуру и ЖКХ. О том, какие передовые технологии взяли на вооружение российские города, — в материале ТАСС.

Опыт Новосибирска

Реализуется проект «Умный город» и в Новосибирске, где хотят установить специализированные камеры видеонаблюдения, детекторы транспорта, которые вместе со светофорами будут подключены к специальному программному обеспечению, расположенному в центре управления дорожным движением. «Изменения позволят управлять светофорным объектом как полностью в автоматическом режиме, так и при участии диспетчера. По прогнозам Softline, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением в рамках пилота способно снизить нагрузку на дорожную сеть в Новосибирске в среднем на 15%», — уточнили ТАСС в компании Softline, которая в апреле подписала соглашения с мэрией Новосибирска о внедрении пилотной автоматизированной системы.

Администрация Новосибирска совместно с Сибирским отделением РАН развивает собственную программу «Умный город» с 2015 года. По словам главы департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько , за это время реализовано несколько инфраструктурных проектов, в том числе создана «Умная школа» с единой системой, контролирующей работу электрооборудования, водоснабжения, датчики пожарной безопасности.

"В тех же школах внедряются энергосервисные контракты по автоматическому регулированию подачи тепла. Это экономит от 20 до 30% бюджетных средств, направленных в учреждения на отопление. К решению некоторых вопросов подключились предприятия оборонно-промышленного комплекса, в частности, свою программу по «Умному городу» предложил Новосибирский приборостроительный завод. Завод имени Коминтерна начал выпуск геолокаторов — это разработка Института геологии СО РАН, прибор, который позволяет видеть на 10 метров вглубь земли, определяет места пролегания коммуникаций", — сказал Люлько.

Умные светофоры и снижение теплопотерь

За счет реализации проекта «Умный город» уже удалось добиться определенных успехов властям Воронежа, где стало возможным повысить эффективность управления потоками транспортных средств на 28% на перекрестках одной из самых загруженных магистралей за счет установки «умных» светофоров. По данным администрации города, передовая система светофорного регулирования была разработана японской компанией KYOSAN и внедрена в Воронеже в 2017 году. Она прогнозирует количество прибывающих на перекрестки автомобилей на основе информации об объемах трафика и светофорного регулирования в режиме реального времени, для оптимизации транспортного спроса таким образом, чтобы время ожидания было минимизировано.

По словам начальника управления стратегического планирования и программ развития администрации Воронежа Андрея Жаглина, по проекту «умные светофоры» есть разные мнения экспертов. «Но сам факт того, что система внедряется, начала работать — это свидетельствует о том, что городские власти ищут современные пути решения важных проблем Воронежа, в числе которых — проблема движения транспорта», — отметил Жаглин. Среди инициатив городских властей — установка «умных» остановок с электронным расписанием, внедрение безналичной оплаты проезда, решение проблем ЖКХ и повышение качества управления.

Внедрение элементов «Умного города» также помогает автомобилистам Красноярска сокращать траты на обслуживание транспорта и снижать ущерб для окружающей среды. В эксперименте Экологического фонда Сибирского федерального университета (СФУ) в рамках создания экологического двора участвовали несколько десятков машин к электросети были подключены 50 парковочных мест. Суть проекта заключается в установке на автомобили жителей одного двора электрических обогревателей и проведении коммуникаций, необходимых для подключения этих автомобилей к электросети. Благодаря этому участники эксперимента смогли отказаться от холодного прогрева, тем самым достигнут как существенный экономический эффект, так и экологический, рассказали ТАСС в СФУ.

"Потоковые замеры были проведены впервые и показали, что в зоне стояночных мест в безветренную погоду концентрация вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах, в разы превышает допустимую", — сказала профессор СФУ, заведующая кафедрой инженерной экологии и безопасности жизнедеятельности Татьяна Кулагина. Только с одной автостоянки в 56 машин выбросы снизились на 13,6 тысячи тонн. Кроме того, экономия денег автолюбителям при таком подходе составит в среднем от 18 до 28 тысяч рублей в год.

За счет внедрения «умных технологий» в Новгородской области планируют сокращать теплопотери. По словам заместителя руководителя администрации губернатора региона Николая Курмышева, одним из пилотных проектов, который сейчас реализуется в области, является контроль диспетчеризации приборов теплоучета. «Это современная облачная технология, то есть в интернете… (размещена) интеллектуальная система, в которую стекаются текущие показания приборов теплоучета, причем как со стороны потребителей, так и со стороны снабжающей организации», — пояснил он. По словам Курмышева, система позволяет контролировать работоспособность приборов, текущее состояние потребления тепла, анализировать теплопотери и реагировать и на неисправность приборов учета.

Пилотный проект реализуется в 200 учреждениях образования. «В среднем потери тепла могут достигать 15% из— за неработающих или нерегулярно работающих приборов учета. 15% в масштабах всей области и государственных учреждений — это большие деньги, порядка 100 млн за год», — сказал Курмышев.

Инновации в моногороде

Помогают сокращать теплотпотери и модульные котельные, которые стали внедрять в моногороде Котовске Тамбовской области . По словам пресс-секретаря главы Котовска Эльвиры Бухановой, в прошлом году моногород вступил в отопительный сезон с системой из шести модульных котельных (система «Умные котельные»), отказавшись от услуг ТЭЦ, огромной структуры, которая отапливала город и тратила огромное количество гигакалорий на подвод к домам. Сегодня умные котельные обслуживают 90% Котовска.

"Сократился путь от пуска тепла к конечному потребителю, и людям стало теплее в квартирах, и платежка при этом не увеличилась", — отметила Буханова. По ее словам, система умных котельных сигнализирует при аварийных ситуациях, что «у нее изменился поток воды, и известно точно, в какой точке это случился порыв». «Сейчас на поиск уходят минуты, система сигнализирует об утечке, переходит на другой режим работы, а бригады моментально начинают работу на месте аварии. Кроме того, при изменении температуры окружающей среды, с помощью этих котельных можно быстро или увеличить, или уменьшить подачу тепла в квартиры, даже отдельные секторы», — сказала Буханова в беседе с корр. ТАСС.

Инфраструктура «умного города» может появится в Екатеринбурге в случае проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2025», которая продолжит свое функционирование и после завершения мероприятия. Об этом сообщил ранее на встрече с делегацией инспекционной комиссии Международного бюро выставок (МБВ) заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. По его словам, в Екатеринбурге планируется построить целый «умный город».

Первый «Умный город» на Северном Кавказе

Ингушский город Магас стал единственным муниципалитетом на территории Северного Кавказа, который включили в федеральную программу «Умный город». По словам мэра города Беслана Цечоева, в Магасе с 2015 года проводятся масштабные работы по внедрению интеллектуальных технологий в городскую среду.

"Мы разработали еще в 2015 году концепцию инновационного развития Магаса и начали ее реализовывать. Наши инновационные остановки, в которых есть электронные библиотеки, кондиционеры, кнопки вызова полиции, телевизоры, на улицах установлены скамейки с подогревом и бесплатным Wi-Fi, телефонные будки, которые так же раздают беспроводной интернет, в них можно зарядить телефон, связаться со мной или с полицией в случае необходимости. Думаю, именно за такую колоссальную работу, проделанную в городе, мы и попали в программу «Умный город», — отметил в беседе с ТАСС Цечоев.

По его словам, почти во всех дворах Магаса установлены урны для раздельного мусора, электронные библиотеки и урны для сбора вещей для малоимущих. В теплое время года в городе работает велотакси — экологичный вид транспорта, все велокэбы работают на солнечных батареях. В планах у мэра не менее инновационные идеи, которыми подробно он делиться не стал.