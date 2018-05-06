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Андрей Чибис: «Мы скоро увидим Самару в лидерах по внедрению технологий „Умного города“
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Андрей Чибис: «Мы скоро увидим Самару в лидерах по внедрению технологий „Умного города“ 

Волга Ньюс 41 минуту назад
Андрей Чибис рассказал, что недооценивать важность среды обитания невозможно. Решить ключевую задачу — создать благоприятные условия для жизни людей в городах и населенных пунктах — призвана программа «Формирование комфортной городской среды». Следующий этап благоустройства — создание умной среды обитания. Именно такие задачи ставит перед страной развитие информационных технологий и цифровизация.
В настоящее время субъекты и муниципалитеты оцениваются по индексу качества городской среды, отдельный набор показателей и требований будут применяться при внедрении технологий умного города. Каждому городу будет присваиваться интеллектуальный коэффициент — IQ. От того, что будет делать власть для внедрения умных решений, будет зависеть федеральная поддержка. Он подчеркнул: задача непростая, требует времени, но динамика, которую показывает столица Самарской области, дают шансы на серьезный успех.
"Самара имеет ключевой потенциал — это люди, и когда люди привлекаются к решению этих вопросов, используются лучшие международные и российские практики, у города есть все возможности стать одним из лидеров. Я убежден, что мы скоро сможем увидеть Самару в числе лидеров по качеству городской среды и, безусловно, по внедрению всех технологий «Умного города», — сказал Андрей Чибис.
Дмитрий Азаров в свою очередь добавил, что Самара попала в число пилотных по реализации проекта «Умный город»: «Сегодня уже целый ряд разработок, в том числе которые необходимо внедрять в ближайшие месяцы, подготовлен», — заверил глава региона.
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