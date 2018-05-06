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Голову переклинило: народ набросился на Самойлову из-за Евровидения
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Голову переклинило: народ набросился на Самойлову из-за Евровидения 

News.ru 43 минуты назад
Страсти по Евровидению-2018, которое пройдёт на этот раз в Португалии, разгораются всё сильнее. В этот раз, например, представительнице от России Юлии Самойловой досталось от своих же соотечественников. Люди не оценили наряд девушки. В Сети его прозвали «горой».
Запись репетиции выступления, в котором Самойлова предстала в непривычном образе, появился на просторах интернета накануне.
Комментаторы не скупили на критику. Некоторые даже заявили, что «такой позор нельзя никому показывать и предложили заменить конкурсантку на Ольгу Бузову.
Член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян поделился с News. ru своими мыслями по этому поводу.
»Вместо того, чтобы подержать нашу артистку на Евровидении после первого же прогона, после первой же репетиции, когда номер разумеется ещё в отработке, он еще сырой, на Юлю сразу набросился народ. Ну как можно так относиться к представителю своей страны, тем более к человеку с ограниченными возможностями? Юленька большая умница, все время совершенствуется, уже гораздо лучше поет вживую. Может, кто-то забыл, какое у нее было произношение год назад или, как она пела свою песню, с которой она должна была ехать в Киев на «Евровидение»? Это же небо и земля! А заявлять, что лучше бы вместо неё отправили Бузову — это и вовсе уже за гранью. Такое впечатление, что у некоторых россиян от стёба и юмора в её адрес голову переклинило. Пусть уж этот шоу-бизнес недоразумение пока слушают только у нас. Давайте дадим ещё немного времени Европе и миру, чтобы подготовиться к её (Бузовой — прим. ред.) «вторжению» на глобальный музыкальный Олимп», — сказал он.
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