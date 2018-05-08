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Мэрия Москвы не привлекала «казаков» к охране правопорядка на акции 5 мая
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Мэрия Москвы не привлекала «казаков» к охране правопорядка на акции 5 мая 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Мэрия Москвы не привлекала людей в казачьей форме для охраны правопорядка на митинге оппозиции в центре города 5 мая, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что совет запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности Москвы подробную информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. В частности, в день акции ряд СМИ опубликовали фотографии с мест митинга, на которых люди в казачьей форме применяли силу к митингующим.
"Они (люди в казачьей форме — ред.) не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка. Мое мнение — на любом незаконном мероприятии никто не должен присутствовать, никто не должен был нарушать закон, приходить на Тверскую улицу, мешать горожанам и гостям отдыхать и проводить свой досуг в канун праздников", — сказал Черников.
Он подчеркнул, что власти поддерживают большое количество общественных движений, в том числе и казачьи объединения. «Они участвуют и в охранной деятельности, работают в этой сфере, имеют на это полное право», — добавил глава ведомства.
ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.
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