Мэрия Москвы не привлекала «казаков» к охране правопорядка на акции 5 мая

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что совет запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности Москвы подробную информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. В частности, в день акции ряд СМИ опубликовали фотографии с мест митинга, на которых люди в казачьей форме применяли силу к митингующим.

"Они (люди в казачьей форме — ред.) не привлекались ни властью, ни полицией для обеспечения общественного порядка. Мое мнение — на любом незаконном мероприятии никто не должен присутствовать, никто не должен был нарушать закон, приходить на Тверскую улицу, мешать горожанам и гостям отдыхать и проводить свой досуг в канун праздников", — сказал Черников.

Он подчеркнул, что власти поддерживают большое количество общественных движений, в том числе и казачьи объединения. «Они участвуют и в охранной деятельности, работают в этой сфере, имеют на это полное право», — добавил глава ведомства.

ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.