Какие народы России заслужили статус долгожителей

В современном мире долгожителями считаются люди, перешагнувшие 90-летний рубеж. А тот факт, что некоторые россияне не доживают даже до пенсионного возраста, специалисты объясняют воздействием плохой экологии, неправильным питанием, многочисленными стрессами, а также нарушением биологических ритмов. Однако в нашей стране есть регионы, где средняя продолжительность жизни заметно выше.

Где больше всего долгожителей

Согласно устоявшемуся в науке мнению, с момента возникновения первых представителей продолжительность жизни людей неизменно увеличивалась. Первые охотники-собиратели каменного века редко дотягивали до 25-30 лет. Развитие земледелия и скотоводства разнообразило рацион наших далеких предков, а угроза нападения хищников резко снизилась, жизнь постепенно вошла в размеренную колею — и люди стали жить дольше.

Однако это лишь в теории. Российские долгожители опровергают мнение большинства ученых, что улучшение бытовых условий и сбалансированное питание приводит к долголетию.

Дело в том, что больше всего 100-летних россиян населяют неблагоприятные для жизни высокогорные районы Северного Кавказа, суровое Заполярье и горные районы Алтая , которые тоже нельзя назвать курортными зонами. Кроме того, многие долгожители преодолели немало тягот и лишений, они не нежились в тепле и уюте, часто питались чем придется.

Единственное, что объединяет российских долгожителей — это следование традиционному для их предков образу жизни. 100-летний рубеж редко перешагивают люди, оторвавшиеся от родных мест, перебравшиеся в город из сельской местности, сменившие исконный быт и рацион питания.

Долгожители

Народы Дагестана. Чистый горный воздух, национальная кухня и физический труд на свежем воздухе — так большинство ученых объясняют феномен долгожительства кавказцев. Дагестан лидирует по количеству аксакалов, заметно опережая другие российские регионы. Даже в дореволюционной России, когда большинство горцев жили небогато, много работали и питались весьма скудно, исследователи отмечали значительное число почтенных старцев, перешагнувших 100-летний рубеж. И в настоящее время их здесь немало.

Сархат Ибрагимовна Рашидова (1875-2007 гг.) — жила в селе Верхний Зидьян Дербентского района. Относится к этнической ветви азербайджанцев — коренных жителей Дагестана. Тот факт, что женщина родилась во время правления царя Александра II, подтвержден официально. Она много работала по хозяйству, питалась как все. Считала, что долгожительство унаследовала от отца, который тоже преодолел 100-летний рубеж.

Магомед Насибович Лабазанов (1890-2012 гг.) — родился в ауле Гадари Цумадинского района, умер в селе Серебряковка Кизлярского района. Об его этнической принадлежности ведутся споры. Поскольку мужчина работал на лесопилке в Чечне , откуда в 1944 году был депортирован в Казахстан , некоторые считают, что аксакал принадлежал к этнической ветви чеченцев-аккинцев — одного из коренных народов Дагестана. Другие источники утверждают, что Магомеда Лабазанова советские силовики депортировали по ошибке, не разобравшись его в национальной принадлежности (гребли всех до кучи).

После реабилитации мужчина вернулся на родину, занимался животноводством. Причиной своего долголетия считал физический труд на свежем воздухе.

Гусейн Шихахмедович Шихахмедов (родился в 1896 году) — живет в селе Мемедкала Дербентского района. Много трудился на поле в детстве и юности вместе с родственниками. В 1936 году семью сочли слишком зажиточной и раскулачили, отправили всех в Киргизию . Затем началась Великая Отечественная война, мужчина воевал вместе с братом на Белорусском фронте. Семья смогла вернуться на родину лишь спустя 15 лет после депортации. Аксакал много лет проработал имамом местной мечети.

Если говорить о дагестанцах— рекордсменах по долголетию, то стоит упомянуть и жителя города Кизилюрта Каирхана Каирханова, который отметил свое 130-летие в 2001 году, по данным ряда местных СМИ.

Осетины

Если они и уступают дагестанцам по общему количеству долгожителей, то опережают в перерасчете на численность населения. Согласно сведениям республиканского отделения Пенсионного фонда России, в Северной Осетии более 2 тысяч человек преодолели 90-летний рубеж. Многие из них работают по дому, приглядывают за правнуками, ухаживают за садом-огородом, несмотря на преклонный возраст. По числу долгожителей лидируют Орджоникидзевский, Кировский, Ирафский и Дигорский районы республики.

Госада Цаллаева (1886-2008 гг.) — жила в селе Гулар Дигорского района. В возрасте 10 лет ее укусила ядовитая змея, девочку чудом выходил местный знахарь. После того случая она сама поверила, что будет жить долго: ведь уже победила неминуемую смерть. Женщина много работала, вырастила 7 своих и 4 приемных детей.

Якуты

Якуты оспаривают у Северной Осетии 2-е место в России по количеству почтенных старцев. Этот народ всегда отличался большой продолжительностью жизни, что подтверждает научная статья, опубликованная в питерском журнале «Северный архив» еще летом 1822 года. А в настоящее время в Якутии насчитывается 55 человек, возраст которых превышает 100 лет.

Кажется, суровый климат, бедная витаминами и очень жирная пища, тяжелый труд оленеводов — все это не должно располагать к долголетию. Однако представители сельских улусов республики, ведущие традиционный образ жизни, опровергают данное утверждение.

Например, 2 декабря 2011 года отметила свое 110-летие Пелагея Васильевна Руфова из села Усун Влюйского улуса. В годы Великой Отечественной она работала в тылу, была награждена почетным знаком «Уйэ саас», которым отмечают якутских долгожителей, а в честь юбилея получила специальный знак отличия «Гражданская доблесть» как ветеран труда.

Эвенки

Долго живут те представители народа, которые придерживаются традиционного уклада, как это отмечено и в Якутии.

Варвара Константиновна Семенникова (1890-2008 гг.), которая в девичестве носила фамилию Дьяконова, была признана одной из старейших жительниц нашей страны. Ее возраст официально подтвержден записью о рождении в метрической книге. Несмотря на этническую принадлежность к эвенкам, родилась в том же улусе Якутии, что и Пелагея Руфова. Долгожительница всю жизнь кочевала по тундре, занимаясь оленеводством. Она работала вплоть до своего 90-летия. Примечательно, что бабушка Варвара курила махорку, что здоровью совсем не способствует.

Алтайцы

Этот тюркоязычный коренной народ горного Алтая тоже живет в неблагоприятных условиях, занимаясь кочевым животноводством. Рацион питания местного населения также нельзя назвать сбалансированным, поскольку в нем преобладают мясные и молочные продукты, при этом мало фруктов и овощей.

Бабык Эмчн Бултыргин, который умер в 1959 году в возрасте 116 лет, считается старейшим алтайцем за всю историю этого народа. Хотя его возраст подтвержден лишь утверждениями родственников, каких-либо официальных документов не сохранилось.

Исследователи всегда отмечали повышенную жизнеспособность мужчин-алтайцев, которые нередко становились отцами и после своего 70-летия. Причем, они никогда не жаловались на заболевания желудочно-кишечного тракта, видимо, дело все же в национальной кухне.

Русские

Интересно, что в Алтайском крае много долгожителей и среди русского населения. Как будто сама природа этих мест благоприятствует достижению почтенного возраста. Например, Пелагея Осиповна Закурдаева (1886-2005 гг.), носившая в девичестве фамилию Лавкина, считалась одной из старейших жительниц планеты. Дата рождения этой женщины из города Заринска была подтверждена документами.

Долгожительница выходила замуж 4 раза, вырастила троих приемных детей. У Пелагеи Закурдаевой была непростая жизнь, после смерти второго мужа она переехала в Ташкент, откуда вернулась на Алтай в возрасте 99 лет. Пожилая женщина имела нездоровую привычку: она нюхала табак, а также позволяла себе рюмку водки по праздникам. Примечательно, что среди русских мужчин практически нет долгожителей, а большинство русских женщин, преодолевших 100-летний рубеж, живут в Сибири.

Другие народы России тоже могут похвастаться людьми, достигшими почтенного возраста, но их не так много.

Феномен долгожительства

Представители этнических групп, традиционно занимающихся земледелием, тоже находятся в экологически чистой среде, ведут здоровый образ жизни, много работают на свежем воздухе, обладают спокойным темпераментом и добродушным характером, но средняя продолжительность их жизни почему-то меньше, чем у животноводов. Возможно, одним из главных факторов, обеспечивающих долголетие, является употребление в пищу молочных продуктов.

Веками у жителей тех или иных мест сформировался определенный рацион, к которому люди сумели приспособиться. Следование традициям предков, в том числе и в питании — это еще один ключ к долголетию. Резкая смена образа жизни, как правило, негативно сказывается на здоровье человека.

Правда, некоторые исследователи считают главной причиной высокой продолжительности жизни отдельных народов экологические факторы: горный или морозный морской воздух, а также воду, богатую полезными микроэлементами.

Специалисты-геронтологи отмечают, что все долгожители отличаются стрессоустойчивой психикой, они спокойны и доброжелательны, ведут активный образ жизни. Женщин среди них, как правило, вдвое больше, чем мужчин.