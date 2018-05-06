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На братской могиле участников боев за Калугу открыли памятник
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На братской могиле участников боев за Калугу открыли памятник 

Калуга 24 53 минуты назад
Фото: Калуга 24
Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский 5 мая возглавил автомотопробег «Эстафета памяти», участниками которого стали члены калужских клубов Jokers, «База 4х4» и «Калуга 4Х4», ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, представители общественных организаций. Разумовский управлял ГАЗ-69, его пассажиром был председатель городской ветеранской организации Александр Унтилов. Как сообщили в пресс-службе городской управы Калуги, участники автомотопробега проехали по местам боев 194-й стрелковой дивизии, сводный отряд которой в октябре 1941 года в окрестностях Калуги уничтожил штабную часть вермахта и захватил большие трофеи. В пригороде Калуги деревне Григоровке они возложили венки и цветы на могилу погибших здесь 14 октября 1941 года четырех офицеров 194-й дивизии. Фото пресс-службы городской управы Калуги До последнего времени о подвиге, который они совершили, напоминала лишь табличка с именами погибших офицеров. В этом году на могиле был установлен памятник из черного гранита.
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