Что означают символы на флаге Москвы

В субботу, 6 мая, отмечается День герба и флага города Москвы . «ВМ» узнала историю символов столицы.

ФЛАГ МОСКВЫ

Флаги Москвы традиционно размещаются во время праздничных событий на фасадах жилых домов и различных зданий. Его внешний облик был официально утвержден в 1995 году. Флаг Москвы представляет собой полотнище темно-красного цвета в форме прямоугольника. Его центральной композицией является образ Георгия Победоносца на серебряном коне, облаченного в доспехи, мантию и поражающего черного змия копьем. Кстати, существуют требования к размещению всадника на флаге — его размер, по правилам, должен составлять 2/5 части длины полотнища.

Что касается самого первого флага — то его облик был утвержден в 1994 году по распоряжению столичного мэра. Через год в описание его внешнего вида и параметров были внесены уточнения и корректировки. Они, в том числе, коснулись, цвета фона, на котором размещен всадник на коне.

ГЕРБ МОСКВЫ

Главным символом московского герба является христианский святой, великомученик Георгий Победоносец . Он изображен на серебряном коне, в доспехах и голубой мантии. Своим копьем он поражает черного змия. В основе изображения — сюжет под названием «Чудо Георгия о змие». Это сказание является одним из самых известных. Хотя их преданий о Георгии Победоносце — исцелении им больных, обращении в христиан в язычников, сложено не мало.

На протяжении многих веков — начиная со времен князя Юрия Долгорукого , Георгий Победоносец является покровителем Москвы. В православной церкви датой его памяти считается 6 мая. Позднее образ всадника, который смело поражает копьем змея (дракона), стал появляться в Московской геральдике. Данное изображение нередко можно было увидеть на монетах, печатях, царских, княжеских символах.

Сам внешний образ герба менялся за всю историю несколько раз. Первый был утвержден в 1781 году. В советское время был утвержден новый герб — с советской символикой. Так, в центральной части герба разместилась пятиконечная звезда, а компанию ей составили обелиск, серп и молот, зубчатое колесо и ржаные колосья. В 1993 году было решено вернуться к первоначальному образу. Облик герба был вновь обновлен — специалисты отталкивались от образа первого официального герба столицы, утвержденного в 1781 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ефим Анатольевич Комаровский, герольдмейстер таможенной службы , специалист по флагам: — 6 мая отмечается День Георгия Победоносца. Герб и флаг Москвы — это символы, напрямую связанные с с этим святым. Хотя в официальном описании — это всадник на серебряном коне, в голубом плаще, угрожающий и попирающий змия. Но мы прекрасно понимает, что Георгий Победоносец — это символ защитника, покровителя города Москвы, символ военного человека.

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