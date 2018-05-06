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Назарбаев призвал акимат Алматы бережно и с любовью относиться к городу
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Назарбаев призвал акимат Алматы бережно и с любовью относиться к городу 

Мир24 58 минут назад
Фото: Мир24
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал власти Алматы к бережному отношению к городу. Об этом он сказал на встрече с акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, сообщается на сайте главы государства.
«Алматы остается самым большим и красивым мегаполисом страны. Поэтому акимату в своей деятельности следует проявлять бережное отношение и любовь к городу», — сказал Назарбаев.
Бауыржан Байбек рассказал президенту о динамике социально-экономического развития города, реализации ключевых государственных программ и планах на предстоящий период.
«Я вижу, как ремонтируются дороги, школы, детские сады, улучшается социальная инфраструктура, создаются новые районы. Эту работу нужно продолжать на постоянной основе», — подчергнул глава республики и дал поручения по дальнейшему развитию города.
Назарбаев также посетил объекты спортивной инфраструктуры, медицинского обслуживания и цифровизации города.
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