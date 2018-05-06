Новиков: «Волонтеры Победы» примут участие в церемонии вступления в должность Путина

«Волонтеры Победы» примут учатие в церемонии вступления в должность президента России Владимира Пуина, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления главы государства по общественным проектам Сергея Новикова

Москве. «Завтра кто-то из вас будет участвовать в церемонии вступления в должность президента РФ и у нас впереди еще много-много общих дел», — сказал Новиков, выступая на открытии слета победителей всероссийского конкурса «Послы Победы», который начался в Общественной палате

Он отметил большой вклад активистов в избирательную кампанию. По его словам, люди их знают и ценят.

«Волонтеры Победы» на добровольческом ландшафте страны играют большую роль. Мне кажется, вас знают практически в каждом доме — вы очень много сделали хороших дел, которые нашли свое отражение в информационном пространстве», — добавил чиновник.

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