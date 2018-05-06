Почему Apple убила роутеры AirPort. Правда намного интереснее

Правда намного интереснееЛюбому хочется знать будущее на пять лет вперёд. Увы, многое не предсказать.

Хотя в одной вещи я уверен.

Вывозя последние вещи из квартиры, внезапно понял, что забыл её. К концу переезда дни смешались в одну бесцветную полосу, но то мгновение остановилось и запомнилось.

Летом 2013 года я включил AirPort Express в розетку у входа и больше никогда не вынимал. Квартиру залило, соседи этажом ниже горели, мы стали более лучше одеваться, Apple выпустила восемь новых айфонов, сын появился на свет.

Эти без малого пять лет AirPort работал без остановки, перезагрузок и сбоев. Его остановил я сам, вынув из розетки. Забавное, грустное мгновение.

В нашей жизни за год меняется многое, но роутер AirPort остаётся. Неудивительно, что на следующий день он занял похожее место в другом городе и будет сидеть там, пока не перееду снова. Он так хорош, что ничего другого не хочется.

Именно поэтому Apple решила его убить.

Говорят, что AirPort просто устарел. Это половина правды

Общепринятая причина, подтверждённая представителями Apple, звучит примерно так: роутеры Wi-Fi теперь есть у всех, развивать нечего, поэтому наша работа завершена.

Звучит правдоподобно, согласитесь. Ведь последний AirPort отлично делает своё дело. Нравится почти каждому владельцу. Кто хотел, те за столько лет уже купили AirPort, теперь сидят довольные. Правильно?

Раз добавлять в него нечего, то зачем продолжать его делать? Заводы работают, линии не должны простаивать, китайцы-сборщики требуют зарплаты. Лучше закрыть производство, раз некуда развивать это направление в ближайшие несколько лет.

Но это полуправда, и за доказательством не нужно тянуться. Ведь у Apple есть iPad.

Задумайтесь. Тогда его производство тоже можно отменить. Вспомните модель 2013 года, iPad Air. Он отлично делает своё дело. Нравится почти каждому владельцу, желающие уже давно купили, бла-бла-бла. Причины отказа от AirPort можно переклеить на категорию планшетов в целом — и вообще забить на неё, как сделали почти все конкуренты на рынке.

Странно, но Apple не останавливает производство iPad. Совсем наоборот, тратит космические деньги на разработку, маркетинг. Внедряет сумасшедшие инновации вперёд рынка. Выпускает новые модели каждый год. Это работает. Под давлением рекламы и стремления к новому мы потихоньку покупаем новые iPad, хотя сам рынок в полной ж-пе.

Значит, дело не только в этом. Главная и интересная половина правды зарыта в сам фундамент стратегии Apple.

Почему Apple на самом деле убила AirPort

Вы не покупаете AirPort каждый год или два. Единожды потратив на него деньги, вы закрываете эту категорию потребностей на столько лет, сколько не прослужит самый новый айфон. Теперь в разрезе рынка роутеров вы больше не клиент Apple, с вас не получить ни копейки.

Так вот, моё мнение звучит так. Истинная причина смерти AirPort в привычном нам виде — нулевые перспективы его монетизации.

Экономическая стратегия Apple очевидна с давних времён: притянуть, а затем держать клиента как можно ближе к своей экосистеме, внутри которой компания будет извлекать доход от его действий по поддержанию и расширению возможностей этой самой экосистемы.

В этой стратегии iPhone, iPad или Mac являются точками входа в экосистему Apple.

Покупая их, вы ныряете в центр и становитесь платящим клиентом. Тут и Apple Music, и iTunes, и iCloud, и iMessage, и App Store. Почти за всё это надо платить либо ежемесячно, либо периодически. Про аксессуары вообще отдельная история, многие из них сертифицированы по программе MFi, то есть Apple зарабатывает напрямую с производителей.

Если так, то Apple TV, Apple Watch или HomePod служат инструментами удержания.

Покупая их, вы расширяете свои возможности внутри экосистемы Apple, одновременно окапываясь в ней ещё глубже. Неслучайно вы не можете транслировать на Apple TV видео с Android-смартфона, подключать к нему Apple Watch или использовать HomePod с любыми внешними устройствами, кроме Apple.

Какое место в экосистеме Apple занимает AirPort? Практически никакого. Купив его, вы можете никогда не иметь ни одного девайса Apple, но по-прежнему пользоваться всеми возможностями роутера. Для юзера это круто. Для бизнеса в целом это неправильный прецедент.

Реальность проста. AirPort не вписывается в экономическую стратегию Apple.

Он не предлагает ничего, что мотивировало бы пользователя тратить больше денег в их экосистеме. Настраивать его можно даже через Windows, ребята из Купертино (наверное, сто раз пожалели) сделали для этого удобную программу.

Максимум, что может сделать их роутер — убедить юзера в качестве продукции компании. Но эта задача неактуальна уже давно. Экосистема выстроена, её аккуратно и воспитанно доят, и AirPort в этом никак не помогает.

Вот почему Apple убирает его с производства, а затем и с полок магазинов.

Что делать дальше?

Не расстраиваться.

Даже после остановки продаж AirPort вы сможете купить модель Express за 3-4 тыс. рублей на онлайн-барахолках. Apple действительно наклепала столько роутеров, сколько народу не нужно. Удивлюсь, если они реально исчезнут со всех полок к январю 2019 года.

Ну а рынок движется дальше, к новым трендам. Apple неинтересно просто так прокачивать свои роутеры, но это не означает, что сами роутеры остановились в развитии.

США второй год подряд переживают бум роутеры на основе ячеистой топологии (mesh networking). Грубо говоря, это когда вы покупаете набор роутеров от одной компании, каждый из которых продолжает и усиливает сигнал Wi-Fi.

В этом мало нового, даже AirPort сносно умеет так делать. Но изначально заточенные под это девайсы проще и удобнее в настройке. В США, стране одноэтажной застройки, эта фишка очень кстати. Да и в многоквартирном доме пригодится.

Рынок mesh-роутеров сейчас активно осваивается TP-Link, Google , Linksys и Netgear. Все они до умиления похожи на AirPort дизайном и философией: очень просто настроить, работать должно само собой. Лучшие результаты среди них показывают одноимённые девайсы стартапа eero: они надежнее, эффективнее и на слуху хипстерско-гаджетовской тусовки.

России их нет, из США не рекомендую заказывать из-за проблем с ФСБ

Популярность mesh-роутеров выгодна, ведь их реализуют сразу наборами: лидирующие компании предлагают варианты от 290 до 400 долларов за 2-3 роутера разом. Так и профит легче спрятать. Многие заокеанские владельцы AirPort уже перешли на такие системы.

Что до одиночных роутеров, философия AirPort оставила свой след и здесь. Если вы готовы потратить 5-10 тыс. рублей, вы сможете найти стабильный, качественный девайс с простой настройкой и неубиваемым, мощным железом, не падающим от нагрузок на канал. А китайцы, включая Xiaomi, готовы предложить варианты дешевле 2-3 тыс. рублей с кучей наворотов, если вы готовы к перспективе внезапного сильного геморроя.

Думаю, мы ещё вернёмся к выбору хорошего роутера на замену AirPort. Но лично я не вижу причины так поступать. Пока он не сломался, зачем искать другой? Судя по всему, мой сын в школу пойдёт, а AirPort 2012 года всё ещё будет раздавать интернет у меня дома.

Всё-таки Apple сделала классную вещь. Но время классных вещей подошло к концу. Чтобы оставаться на плаву и не получать по шапке от Эльдара Муртазина , купертиновцам надо зарабатывать больше каждый год. В этом ей помогают не только новые девайсы и их реклама, но и экосистема и её сервисы, профит от которых растёт ежеквартально, много лет подряд.

В этой экономической модели нет официального места для старого и просто эффективного роутера, который отлично делает то, что должен. И не больше.

Так что если через три-пять лет AirPort возродится в виде убер-девайса с беспроводными зарядками, кэшированием Apple Music и прочими эксклюзивными для экосистемы Apple фишками, не удивляйтесь. Просто вспомните эту статью.