По Красной площади проехали «Терминаторы» и роботы 

Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Москве. По Красной площади прошли пешие колоны, проехали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», которые впервые участвуют в Параде. Машины, которые будут представлены на Параде Победы, прошли боевые испытания. Так, «Уран-6», предназначенный для разминирования местности, и «Уран-9» — многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя отлично зарекомендовали себя в ходе оказания помощи по борьбе с международным терроризмом в Сирии.