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По Красной площади проехали «Терминаторы» и роботы
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По Красной площади проехали «Терминаторы» и роботы 

News.ru 52 минуты назад
Фото: News.ru
Генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в Москве. По Красной площади прошли пешие колоны, проехали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые многофункциональные комплексы «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», которые впервые участвуют в Параде. Машины, которые будут представлены на Параде Победы, прошли боевые испытания. Так, «Уран-6», предназначенный для разминирования местности, и «Уран-9» — многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя отлично зарекомендовали себя в ходе оказания помощи по борьбе с международным терроризмом в Сирии.
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