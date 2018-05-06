Юный житель Арсеньева разбил свой аэромобиль на технофестивале

Он оказался победителем.

На базе спорткомплекса «Юность» в Арсеньеве состоялся настоящий праздник для юных любителей техники, нынешних моделистов и, возможно, будущих машиностроителей — Технофестиваль, организованный отделением технического творчества городского Центра внешкольной работы.

В этот день в зале спортивной школы собрались учащиеся общеобразовательных школ города, воспитанники отделения ЦВР, педагоги, зрители и гости. Данный фестиваль уже стал доброй традицией, отделение технического творчества проводит его в третий раз. Фестиваль — это еще и праздник для детей, на котором они могут не только посоревноваться, но и увидеть уникальные образцы авиамоделей, аналогов некоторым из них нет нигде в России

После торжественного открытия мероприятия право поприветствовать собравшихся было предоставлено Виктору Ивановичу Аладину — заместителю начальника отдела внешнеэкономической деятельности арсеньевской авиакомпании «Прогресс», которая является давним и надежным партнером отделения технического творчества.

Сам фестиваль был условно разделен на два блока — соревновательный и показательный. Сначала юные авиамоделисты приняли участие в блиц-соревнованиях на выбывание, в ходе которых ребятам, поделенным на пары, необходимо было запустить свои модели дальше соперников. Наиболее удачливые получали возможность побороться за призовые места. Соревнования проходили для воспитанников отделения в классах резиномоторных и метательных моделей планеров. Учащиеся школ №№ 1, 6, 8, 10 соревновались в классе катапультных моделей современных истребителей. Все три призовых места завоевали ученики школы №10.

Затем в бой ринулись автомоделисты, управляемым автомобилям которых предстояло пройти соревновательную трассу с трамплином и резкими поворотами. Несмотря на волнение и высокие скорости, справиться с заданием удалось всем пилотам.

Но наибольший азарт и зрители, и участники испытали во время соревнований аэромобилей: один из участников настолько увлекся конкурсной борьбой, что напрочь забыл про безопасность и, набрав на финише максимально возможную скорость, отправил свою модель прямо в стену. Вот такая воля к победе!

Не меньший интерес вызвали в этот день показательные выступления уникальных авиамоделей, изготовленных учителем технологии школы №10 Голубом Вадимом Игоревичем. С ловкостью профессионального виртуоза управлял он гоночной машиной в виде персонажа видеоигр Марио, летающим человеком, моделью в виде птицы Angry Birds и Як-55, которые выписывали невероятные фигуры высшего пилотажа.

Кроме того, присутствующим были презентованы два тренажера для обучения технике пилотирования, на одном из которых опробовать свои силы под чутким руководством инструктора могли все желающие. Такое нововведение фестиваля не осталось без внимания и очень понравилось ребятам, особенно самым юным.

В завершение технофестиваля участников ждало торжественное награждение с аплодисментами, ценными подарками и заслуженными дипломами ПАО ААК «Прогресс» — генерального спонсора отделения технического творчества, передает пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.