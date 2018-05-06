Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»

Режиссер Константин Хабенский устроил перепалку с женщиной на премьере своего фильма «Собибор» в Петербурге

В Петербурге на пресс-конференции после показа фильма «Собибор» Константина Хабенского режиссер устроил перепалку с журналисткой.

Режиссер и актер вспылил после вопроса петербургской журналистки о том, как можно «достучаться» до обычных, неподготовленных зрителей, которые придут смотреть это кино с попкорном. Хабенский эмоционально отреагировал, взлетел со стула и стал интересоваться причинами, по которым ее беспокоят зрители. Он спросил женщину: «Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами?» На что женщина сказала, что не будет разговаривать в таком тоне.

Хабенский продолжил свою речь, говоря о том, что надо «расчесывать наш кинематограф на предельно понятные вещи», чтобы «создать взлетную полосу для следующего поколения, которое будут заботиться о нас».

После этого актер спешно завершил пресс-конференцию под предлогом рейса в Уфу , потому что организаторы намекнули об ограниченности по времени.