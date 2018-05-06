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Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
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Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Режиссер Константин Хабенский устроил перепалку с женщиной на премьере своего фильма «Собибор» в Петербурге.
В Петербурге на пресс-конференции после показа фильма «Собибор» Константина Хабенского режиссер устроил перепалку с журналисткой.
Режиссер и актер вспылил после вопроса петербургской журналистки о том, как можно «достучаться» до обычных, неподготовленных зрителей, которые придут смотреть это кино с попкорном. Хабенский эмоционально отреагировал, взлетел со стула и стал интересоваться причинами, по которым ее беспокоят зрители. Он спросил женщину: «Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами?» На что женщина сказала, что не будет разговаривать в таком тоне.
Хабенский продолжил свою речь, говоря о том, что надо «расчесывать наш кинематограф на предельно понятные вещи», чтобы «создать взлетную полосу для следующего поколения, которое будут заботиться о нас».
После этого актер спешно завершил пресс-конференцию под предлогом рейса в Уфу, потому что организаторы намекнули об ограниченности по времени.
Ранее сообщалось, что показ фильма режиссера Константина Хабенского «Собибор» о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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