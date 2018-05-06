«Современная наука поняла, как взломать человеческий организм, но что с этим делать?»

«Даже КГБ или испанская инквизиция не знали о человеке столько, сколько знают те, кто собирает информацию в сети сегодня. Эти сведения в итоге разделят человечество даже не на классы, а на виды». Историк Юваль Ной Харари выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с лекцией об опасности «технологической диктатуры». Он уверен, что технологический прогресс очень скоро приведет к появлению нового человеческого вида, и то, каким он будет, сегодня решают те, кто контролирует цифровые данные и информационные потоки.

— Из хорошего: мы получим сверхчеловеческие способности. Из плохого: мир захватят «цифровые диктатуры» — государства, которые благодаря технологиям будут знать о нас больше, чем мы сами. Даже когда советский КГБ или испанская инквизиция следовали за вами 24 часа в сутки, у них не было возможности знать, что происходит в ваших голове и теле, и понимать, что вы чувствуете и чего хотите. Но теперь все поменялось.

Причиной тому — две революции нашего времени. Цифровая революция дает возможность владеть огромными массивами информации и анализировать личные данные миллиардов людей. Однако эти люди не задумываются, что информацию об их ежедневном поведении (от постов в соцсетях до оплаты картой в супермаркетах) можно собрать, оценить, монетизировать или превратить в рычаг политического давления.

Вторая грядущая революция, по мнению Харари, будет биотехнической. Современная наука уже достигла глубокого понимания, что все живые организмы (будь то вирусы, люди или бананы) — это биохимические алгоритмы, которые можно расшифровывать. Революционные процессы, помноженные один на другой, позволяют взломать человеческий организм точно так же, как взламывают компьютеры, — считает историк.

Через 100-200 лет земля будет принадлежать существам, которые будут отличаться от нас больше, чем мы отличаемся от неандертальцев и шимпанзе. Эволюция естественного отбора сменится эволюцией интеллектуального моделирования. И моделировать будет не какой-нибудь бог на облаке, а мы сами и наши собственные облака — облако IBM , облако Microsoft

Тот, кто владеет данными, будет владеть миром. Если мы не наладим регулирование этого процесса, мировая элита будет не только контролировать человеческие общества, но и решать, какие формы жизни должны населять планету.

Теперь наиболее важным активом становятся данные, — уверен Харари. — И если слишком много данных сконцентрируется в руках элиты, то человечество расколется не на классы, оно расколется на виды.

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