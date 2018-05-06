«Полтора кота и один хвост»: ТОП-10 ярких постов рыжего мостостроителя

СИМФЕРОПОЛЬ , 6 мая — РИА Новости Крым . Свыше пятисот запоминающихся публикаций и многотысячная армия подписчиков — в преддверии открытия автомобильного движения по Крымскому мосту РИА Новости Крым рассказывает о жизни главного хвостатого блогера страны. Рыжий кот Мостик — ровесник большой стройки, он живет в зоне возведения Крымского моста и активно рассказывает в соцсетях о ключевых событиях своей жизни.

Появился рыжий котенок на Тузлинской косе в период подготовительных работ и сразу приглянулся мостостроителям. Они решили, что такая охрана от грызунов им не помешает, и оставили рыжего у себя. Отныне кот — полноправный участник строительства, он ежедневно инспектирует стройку моста, имеет собственное койко-место и трехразовое питание.

Мостик — популярный блогер, количество его поклонников растет с каждым днем. Сегодня за ним следят свыше 26 тыс. пользователей Instagram, и он не устает радовать их забавными комментариями. Так, например, хвостатый строитель измерил длину и высоту моста в «котоединицах».

"Меня должны клонировать 24 675 раз, тогда Мостиков хватит на весь Крымский мост! А про мою длину даже в газете писали — 77 см", — пишет кот Мостик. И позже добавляет: «Записывай, Михалыч: высота отбойника — полтора кота и один хвост!»

Записывай, Михалыч: высота отбойника — полтора кота и один хвост! 🙂

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most)

3 Апр 2018 в 3:25 PDT И если длина уже взрослого Мостика практически не меняется, то вширь он растет исправно. Так, например, в период Масленицы кот активно лакомился испеченными для строителей блинами, после чего подписчики рыжего заговорили о резком увеличении его габаритов.

"Больше 100 публикаций в СМИ о том, что я сел на диету после Масленицы! Это когда за твоей фигурой следит вся страна:) Теперь уж точно придется сдержать обещание…", — написал Мостик после окончания Масленицы.

К слову, рациону Мостика позавидуют многие — он питается свежей рыбой и креветками. Их кот любит больше всего. Хвостатый не скрывает, что всегда благоволит к тем, кто приносит ему морские угощения.

"Сегодня Международный день «спасибо»! Так и быть, сегодня фотографируюсь за «спасибо», а не за креветки, как обычно", — сообщил блогер 11 января.

"Правым ухом слушаю, что происходит на рабочем мосту, левым — что на основном. Глазами встречаю Валеру с рыбалки 😉", — также подметил рыжий.

Для Мостика строители сшили специальную жилетку и смастерили каску, так что технику безопасности он почти не нарушает. Почти, потому как носить каску хвостатый соглашается не всегда. Характер у него, как и у всех рыжих, непростой.

Кот Мостик на стройке Крымского моста

"Водитель рулит катком, я рулю водителем. Так и проверяем асфальт 😉", — отметил «хозяин» стройки под одним из постов.

Водитель рулит катком, я рулю водителем. Так и проверяем асфальт 😉

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most)

25 Дек 2017 в 3:14 PST Инспектировать стройку и общаться с подписчиками Мостику также помогают его друзья — чайка Валера (контроль с воздуха), пес Цыган, лиса Лизавета, дельфин Максим и баклан Варфоломей (контроль за акваторией). Хоть и принято считать, что кот «гуляет сам по себе», наш Мостик не такой — он и звериную дружбу ценит, и человеческую ласку любит.

"Когда-нибудь, когда придет мировая слава, меня будет вылизывать специально обученный человек. А пока все сам", — подписал Мостик фотографию, на которой он вылизывает свою шерсть.

Когда-нибудь, когда придёт мировая слава, меня будет вылизывать специально обученный человек. А пока всё сам. #cat #cats #catstagram #catsofinstagram #pets #petstagram #gentlecat #cutepetclub #mustache #котыкошки #котмоста #стройкавека #главнаястройкастраны #ждеммост

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most)

14 Янв 2016 в 2:52 PST Хвостатый блогер постоянно рассказывает о трудовых буднях мостостроителей — например, об установке опор и конструкции мостовых арок, о прочности асфальта и надежности дорожной разметки. Не забывает он, разумеется, и о праздниках.

"8 марта — всех кошечек с праздником! Послушных вам котов! Чтоб все креветки в дом, чтоб котята всегда сытые и здоровые, а вы счастливые!", — поздравил Мостик прекрасную половину человечества с Международным женским днем.

И следом — еще один праздничный пост. На этот раз Мостик показал себя во всей красе, отличившись во время мартовских гуляний. После ожесточенной кошачьей потасовки он опубликовал свое фото и решил пояснить подписчикам непрезентабельный внешний вид — мол, за первенство в важном деле боролся.

"Если у вас под окнами дерутся мартовские коты, не ругайте их! Они спорят, кто поздравит больше женщин 😉 Сегодня я победил, и первым поздравляю всю страну с Восьмым марта! А отгрызенное ухо, СанСановна (врач — ред.) сказала, до свадьбы заживет!", — поделился с подписчиками Мостик.

И пока звездный кот зализывал раны, он времени зря не терял — воспитывал в себе оракула. Как по секрету рассказал Мостик своим подписчикам, он тренируется предсказывать результаты матчей чемпионата мира по футболу.

"Мужики на стройке сказали, что 100 дней до ЧМ-2018 остается. С сегодняшнего дня усиливаю тренировки по предсказаниям! Вы на кого ставите в этом чемпионате?" — спрашивает у поклонников блогер.

Мостик стал героем стикеров для мессенджера. На них главный кот «стройки века» передает привет, признается в любви, удивляется, извиняется, хвастается, грустит, злится, мурлычет — в целом, выражает весь спектр эмоций. За основу художники взяли фотографии Мостика в каске на стройплощадке, опубликованные в его аккаунтах в социальных сетях.

Кот Мостик — живой символ большой стройки. Как рассказали в инфоцентре «Крымский мост», он мечтаем первым пройти по готовому мосту и первым сделать на нем селфи. До конца строительства жизнь кота расписана. Ну а после… Желающих взять его к себе — целая очередь. Он приглянулся многим строителям…

Кот Мостик на стройке Крымского моста