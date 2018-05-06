Роман Шухевич: какие военные преступления совершил глава украинских националистов

Роман Шухевич , начав убивать в 19 лет, уже не мог остановиться. Власть над человеческими жизнями, безнаказанность, которую давала политическая карьера, сделали его одной из самых известных личностей в истории Украины

В 1923 году 17-летний Роман, тогда еще студент гимназии, в которой преподавал его дед, вступил в Украинскую военную организацию. Поступив в политех, он совмещал учебу с диверсионной подготовкой. Под руководством своего друга петлюровца Евгения Коновальца Шухевич совершал террористические акты и грабил государственные учреждения, называя это «экспроприацией». Коновалец снимал некоторое время комнату у родителей Шухевича и стал на долгое время идейным наставником «борца за свободу».

В 1926 году жертвой террориста Шухевича стал школьный инспектор Ян Собинский, который хотел, чтобы в школах преподавали не только украинский, но и польский язык. В тот раз Шухевичу удалось избежать наказания, поскольку вместо истинных преступников были осуждены двое других людей. Один из них получил 10 лет тюрьмы, второй был приговорен к смертной казни. Юный националист был настолько горяч и необуздан, что даже его руководитель и будущий «летописец» УВО Зиновий Кныш был вынужден предупредить Романа о возможных негативных последствиях такой чрезмерной активности.

В 1929 году Роман Шухевич, известный также как Тур, Чернец, Туча, Степан , прибыл в Италию для прохождения обучения в разведшколе. В это же время УВО вошла в Организацию украинских националистов (ОУН), запрещенную в России

Совместно со Степаном Бандерой Шухевич организовывал ряд убийств и террористических актов (атентатов). После смерти министра внутренних дел Польши , лидеров националистической организации судили и Шухевича приговорили к 4 годам тюрьмы, из которых он фактически отсидел всего два года, выйдя по амнистии в 1937г.

Связь с фашистами

После выхода из тюрьмы Шухевич эмигрировал в Германию , где закончил курсы при Мюнхенской военной академии. Так он стал гауптштурмфюрером СС. Все главные его преступления начались именно с этого момента.

В 1939 году он обучал в Закопане курсантов для батальона ОУН «Нахтигаль». 30 июня 1941 года Шухевич приказал своим бойцам захватить Львов и уничтожить там почти 4000 евреев и поляков. За эту операцию Шухевич был удостоен награды из рук самого Эрнста Кальтенбруннера — начальника управления безопасности СС.

В декабре 1942 года была сформирована Украинская повстанческая армия (запрещенная в РФ организация), куда вошла ОУН вместе с батальоном «Нахтигайль». Новый псевдоним Романа Шухевича был к тому моменту Тарас Чупрынка. Он уже стал генералом-хорунжим. Он издавал приказы, в которых писал, что евреев, поляков и цыган необходимо уничтожать нещадно, не трогая лишь медиков и химиков. Евреи должны были сначала вырыть бункеры, а после завершения работ этих людей ликвидировали.

О его жестокости говорят следующие выдержки из приказов: «В связи с успехами большевиков следует поспешить с ликвидацией поляков, под корень вырезать чисто польские села, жечь села смешанные, только польское население уничтожать. Здания польские жечь только в том случае, если они удалены от украинских зданий не менее чем на 15 метров. За убийство одного украинца поляками или немцами расстрелять 100 поляков. Вести разведку среди поляков, выяснять силу сопротивления и степень вооружения. Для разведки использовать калек и детей. Если во время убийства поляков ошибочно будет убит украинец, виновник будет наказан смертью. Пароль: „Наша ночь, наш лес“.

По воспоминаниям выживших, солдаты не только убивали, но и совершали другие преступления. Восемнадцать вояк насиловали одну девушку, которая после, не выдержав позора, утопилась. Вспарывали жителям сёл животы и засыпали в раны соль, бросая их умирать мучительной смертью. Сжигали дома, где люди сгорали заживо.

В 1942 году Шухевич служил заместителем командира в 201-м охранном батальоне, так называемом Украинском легионе. В течение 9 месяцев это подразделение СС в Белоруссии уничтожило свыше 2000 партизан. При этом сами „легионеры“ потеряли всего 89 человек.

В 1944 году Шухевич инициировал создание Главного военного штаба УПА* (организация запрещена на территории РФ). Те, кто противился этому решению, были расстреляны.

С 1945-го и по 1950 год вплоть до своего ареста и смерти Шухевич был фактически единственным руководителем УПА* и ОУН, поскольку Степану Бандере нацистское германское руководство настоятельно рекомендовало не возвращаться в Украину.

5 марта 1950 г. Шухевича, скрывавшегося у своей любовницы в селе Белогорша, арестовали. Для проведения операции был отдан приказ собрать все имеющиеся во Львове оперативные резервы 62-й стрелковой дивизии, штаба Украинского пограничного округа и Управления милиции. По тревоге подняли 600 солдат из нескольких районов. Любовнице посоветовали сдать Романа, но она не сделал этого и приняла стрихнин. Обыскав ее дом, милиционеры нашли генерала в специально оборудованном коробе между этажами.

Главнокомандующий УПА* попытался скрыться, застрелив начальника Управления 2-Н МГБ, преградившего ему путь. При попытке побега Шухевич был застрелен автоматной очередью.

* (организация запрещена на территории РФ)