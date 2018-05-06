Коллектив «ВИМ-Авиа» забил тревогу из-за исчезновения руководства

Новый генеральный директор «ВИМ-Авиа» и его заместитель исчезли, что ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам, говорится в сообщении коллектива бывших сотрудников авиакомпании.

«Коллектив бывших сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа», в лице своих общественных представителей, выражает крайнюю озабоченность поведением руководства авиакомпании», — передает РИА «Новости» текст сообщения, в котором сказано, что гендиректор АК «ВИМ-Авиа» Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев «уже несколько дней недоступны по мобильной связи».

В сообщении говорится, что на понедельник, 7 мая, планировалось проведение «крайне важного для 1,3 тыс. уволенных сотрудников заседание суда», на котором должен быть рассмотрен вопрос об изменении очередности погашения долга «ВИМ-Авиа».

Бывшие сотрудники авиакомпании сообщают, что в конце апреля Богачев заверил, что «будут предприняты все возможные меры по изысканию средств для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в приоритетном порядке», однако теперь руководство авиакомпании, как утверждается, в заседании суда участвовать не планируют, так как у них «отсутствуют средства на командировку».

Суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании «ВИМ-Авиа» за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 млн рублей.

В октябре 2017 года «ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляла около 10 млрд рублей.