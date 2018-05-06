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«Ласточку» из Выборга остановили в Рощино из-за бесхозного предмета
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«Ласточку» из Выборга остановили в Рощино из-за бесхозного предмета 

Ivyborg.ru 57 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
В электропоезде «Ласточка», следующем из Выборга в Санкт-Петербург днём 6 мая, был обнаружен подозрительный бесхозный предмет. В итоге поезд задержали на несколько минут.
По словам очевидцев, о подозрительной сумке в головном вагоне поезда было доложено машинисту на остановке в Рощино. В итоге сотрудники полиции вынуждены были осмотреть находку, поезд был задержан на 20 минут, однако после проверки электричка возобновила движение.
Пассажиров при проверке попросили выйти на платформу. Сумка оказалась абсолютно безопасной. По данным транспортной полиции, хозяина забытого предмета чуть позже легко нашли: выяснилось, что на предыдущей остановке он вышел покурить, заговорил по телефону и забылся, после чего поезд ушёл.
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