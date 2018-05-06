В Воронежской области в День Победы изменится график движения электричек 

Перемены коснутся участков «Воронеж-Усмань» и «Воронеж-1 — Касторная-Курская». В Воронежской области изменится график движения электричек в среду, 9 мая. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье». График пригородных поездов изменится на участках «Воронеж-Усмань» и «Воронеж-1 — Касторная-Курская». На участке «Воронеж-Усмань» 9 мая дополнительно назначат электричку №6644, курсирующую только по субботам и воскресеньям, и отменят электрички №6344 («Усмань — Воронеж-1»), №6357 («Воронеж-1 — Усмань») и № 6338 («Графская — Воронеж-1»), перевозящие пассажиров в будни. На втором участке дополнительно назначат пригородные поезда № 6603 и 6604 («Воронеж К — Нижнедевицк» и «Касторная К — Воронеж К). Отменят три электрички — №6306, 6303 и 6304, следующие в будни от Воронежа до Нижнедевицка и обратно и из Касторной в Воронеж.