Фестиваль, посвященный Дню Победы, прошел в Красноярске

Фестиваль проходил на острове Татышев. В этом году он собрал более 3 тысяч старшеклассников. Команды семи районов города подготовили исторические реконструкции — таково было их конкурсное задание.

Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, они же вошли и в состав судейской коллегии.

На открытии фестиваля первый заместитель главы города Владислав Логинов отметил: массовость фестиваля говорит о том, что молодёжь любит свою страну, знает её историю: «По поручению главы города благодарю ветеранов, которые совершили трудовой военный подвиг, желаю им и их близким здоровья и благополучия. Желаю победы сильнейшей команде, лучше других изучившей события Великой Отечественной войны».

Ребята представили исторические реконструкции знаковых событий 1941-1945 годов — битвы под Москвой , блокады Ленинграда , обороны Севастополя , битвы под Сталинградом, взятие Берлина и других.

«Главная идея фестиваля — это связь поколений, единение. Посмотрите, истинные участники войны вместе с правнуками, сколько радости на их лицах! В воздухе витает атмосфера победы, добра и любви!» — отметил председатель совета ветеранов Свердловского района Аркадий Симонов.

Победителем конкурсной программы фестиваля стала команда Ленинского района. Ребята представляли композицию под названием «Оборона Севастополя. Бой на Диксоне».