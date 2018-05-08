Фестиваль, посвященный Дню Победы, прошел в Красноярске 

Фестиваль проходил на острове Татышев. В этом году он собрал более 3 тысяч старшеклассников. Команды семи районов города подготовили исторические реконструкции — таково было их конкурсное задание.
Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, они же вошли и в состав судейской коллегии.
На открытии фестиваля первый заместитель главы города Владислав Логинов отметил: массовость фестиваля говорит о том, что молодёжь любит свою страну, знает её историю: «По поручению главы города благодарю ветеранов, которые совершили трудовой военный подвиг, желаю им и их близким здоровья и благополучия. Желаю победы сильнейшей команде, лучше других изучившей события Великой Отечественной войны».
Ребята представили исторические реконструкции знаковых событий 1941-1945 годов — битвы под Москвой, блокады Ленинграда, обороны Севастополя, битвы под Сталинградом, взятие Берлина и других.
«Главная идея фестиваля — это связь поколений, единение. Посмотрите, истинные участники войны вместе с правнуками, сколько радости на их лицах! В воздухе витает атмосфера победы, добра и любви!» — отметил председатель совета ветеранов Свердловского района Аркадий Симонов.
Победителем конкурсной программы фестиваля стала команда Ленинского района. Ребята представляли композицию под названием «Оборона Севастополя. Бой на Диксоне».
Фото: пресс-служба мэрии Красноярска